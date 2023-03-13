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جايك ساليفان: أستراليا ستشتري خمس غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 09:22 مساء
جايك ساليفان: أستراليا ستشتري خمس غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان. (الإنترنت)
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أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الإثنين أن أستراليا ستشتري ثلاث غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي من طراز «فرجينيا» مع احتمال أن تشتري اثنتين أخريين.

وقال ساليفان لصحفيين في الطائرة الرئاسية الأميركية «إير فورس وان» إنه من المفترض تسليم الغواصات اعتبارًا من العام 2030، في إطار الشراكة الأمنية الثلاثية الجديدة «أوكوس» بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، وفق «فرانس برس».

وبموجب اتفاق «أوكوس»، فإنه سيتم تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية أميركية الصنع، بتكنولوجيا بريطانية، وهو ما أثار توترات بين الدول الثلاث وفرنسا، إذ تم إلغاء صفقة كانت مُحتملة لتزويد أستراليا بغواصات فرنسية.

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