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«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 08:09 مساء
«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها
طفل أوكراني يركب حافلة لنقله من مواقع القصف. (الإنتنرت)
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أعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الإثنين عن قلقها إزاء العواقب «الوخيمة» للغزو الروسي لأوكرانيا على الأطفال الموجودين في مؤسسات رعاية، والذين نُقل «الآلاف منهم قسراً» إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية أو إلى روسيا.

وقالت المنظمة في بيان إن «روسيا يجب أن تضع حداً فورياً لعمليات النقل هذه»، مضيفة أن «عودة الأطفال الذين أخذتهم القوات الروسية بشكل غير شرعي يجب أن تكون أولوية دولية»، بحسب «فرانس برس».

نداء لإصلاح نظام رعاية الأطفال «بشكل عاجل» 
وحضّت «هيومن رايتس ووتش» أيضاً أوكرانيا على إصلاح نظام رعايتها لهؤلاء الأطفال «بشكل عاجل» في حين أن هذه الدولة كان لديها قبل الغزو أكثر من 105 ألف طفل وُضعوا في مؤسسات، نصفهم تقريباً معوقون، أي «الإجمالي الأعلى في أوروبا، خلف روسيا».

وتابعت أن «آلافاً على الأقل من الأطفال الأوكرانيين» المودعين في مؤسسات قد نُقلوا إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها في أوكرانيا وهو ما يشكل «جريمة حرب» مستندة إلى تصريحات للسلطات الروسية وكذلك لناشطين ومحامين أوكرانيين.

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قام البرلمان الروسي بتعديل القانون لمنح هؤلاء الأطفال الأوكرانيين الجنسية الروسية وبحسب مسؤولين روس فإنه «تم تبني مئات آلاف الأطفال الأوكرانيين» في حين أن الأعراف الدولية تحظر تبنّي الأطفال دولياً خلال النزاعات المسلحة كما أضافت منظمة هيومن رايتس ووتش.

وضع حد للمخاطر التي يواجهها الأطفال
وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أنّ «العشرات من دور الأيتام الأوكرانية تعرّضت للأضرار أو الدمار» منذ بداية الغزو الروسي قبل أكثر من عام، مضيفة أنّه «تمّ إجلاء الكثير من الأطفال بشكل جماعي» داخل أوكرانيا أو إلى خارجها، وخصوصاً إلى بولندا المجاورة.

وجاء في التقرير أن بعض الأطفال الذين تم إجلاؤهم لم يُعرف مصيرهم حتى الآن. وقال بيل فان إسفلد المدير المساعد لحقوق الطفل في المنظمة التي تتخذ في نيويورك مقرّاً «أظهرت هذه الحرب الوحشية بشكل صارخ الحاجة إلى وضع حد للمخاطر التي يواجهها الأطفال المودعون في مؤسسات».

وأشار إلى أنّ مئة مؤسسة كانت تؤوي نحو 32 ألف طفل قبل العام 2022، موجودة الآن في مناطق تخضع للاحتلال الروسي. على مدى عقدين تقريباً، سعت أوكرانيا إلى إصلاح نظام رعاية الطفولة ولكن عدد مؤسسات الأطفال ارتفع من 663 مؤسسة في العام 2015 إلى 727 في العام 2022. كذلك، تسببت الحرب بارتفاع عدد الأطفال الأيتام أو المنفصلين عن أهلهم.

وقالت المنظمة «يتمّ إيداع الأطفال حديثاً في المؤسسات، بما في ذلك أطفال قُتل أهلُهم أو أصيبوا، وكذلك أطفال يعاني أهلهم من أزمات نفسية بسبب الحرب». وسلّط التقرير المؤلّف من 55 صفحة الضوء على مشاكل أخرى، بما في ذلك الصدمات النفسية للأطفال النازحين والإهمال وعدم كفاية الرعاية بسبب نقص مقدّمي الرعاية.

الاحتماء في الطوابق السفلية أثناء القصف
وقالت المنظمة إنّ «الكثير من الأطفال الموجودون في مراكز (الرعاية) اضطرّوا إلى الاحتماء في الطوابق السفلية أثناء القصف، من دون كهرباء أو ماء، لأسابيع». وأضاف التقرير أنّ «مجموعة من الأطفال في مؤسسة في ماريوبول لم يتكلموا لمدّة أربعة أيام بعدما تمّ إجلاؤهم إلى لفيف في مارس 2022». 

ودعت المنظمة حلفاء كييف الغربيين والمانحين الرئيسيين إلى مساعدة أوكرانيا للحفاظ على نظامها الاجتماعي، من أجل «دعم تحقيق هذه الأهداف... واعتماد استراتيجية منسّقة لضمان رفاه الأطفال»، خصوصاً من خلال إنشاء مجموعة عمل مع الأمم المتحدة مخصّصة لهذا الموضوع. 

وجاء في توصيات تقرير المنظمة أن التمويل والهبات يجب أن «تدعم عودة الأطفال إلى أهاليهم أو الى أطر أخرى عائلية وليس (مباشرة) إلى دور الأيتام». وأضافت أنه منذ 24 فبراير 2022، «نقل إلى الخارج أكثر من 4500» طفل أوكراني كانوا في مؤسسات.

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