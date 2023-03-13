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ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار «فريدي» إلى 66 شخصاً في ملاوي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 05:28 مساء
ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار «فريدي» إلى 66 شخصاً في ملاوي
الإعصار فريدي يصل إلى اليابسة في فيلانكولوس، في مقاطعة إنهامبان بموزمبيق. (الإنترنت)
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عُثر على أكثر من 60 جثة في مدينة بلانتاير في ملاوي الإثنين، وفق ما أعلن الصليب الأحمر، بعدما عاد الإعصار فريدي إلى جنوب القارة الأفريقية حاملاً معه أمطاراً موسمية تسببت بحدوث فيضانات.

وأعلن الصليب الأحمر الذي يساعد في عمليات البحث والإنقاذ «لقي 66 شخصًا حتفهم في ملاوي وأصيب 93 شخصاً بجروح فيما فقد 16 جرّاء إعصار فريدي الإستوائي»، بحسب «فرانس برس».

وقالت الأمم المتحدة الجمعة الماضية، إن الإعصار فريدي يوشك على تحطيم الرقم القياسي باعتباره أطول إعصار استوائي في المدة، مع توقع أن تضرب العاصفة القاتلة موزمبيق من جديد.

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وأوضحت الناطقة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، كلير نوليس، للصحفيين في جنيف، «فريدي يواصل رحلته المذهلة والخطيرة»، بعدما نشأ قبالة الساحل الأسترالي الشمالي وتحول إلى عاصفة تحمل اسمًا في 6 فبراير، وفق «فرانس برس».

إعصار استوائي مستمر منذ 33 يومًا
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الرقم القياسي الحالي يحمله الإعصار جون، الذي استمر 31 يومًا في العام 1994.

وفريدي إعصار استوائي مستمر منذ 33 يومًا. وبمجرد أن يتلاشى ستتولى لجنة خبراء المناخ التابعة للمنظمة تقييم كل البيانات لتحديد ما إذا كان قد جرى بالفعل تسجيل رقم قياسي جديد - وهي عملية قد تستغرق أشهرًا. وتراجع فريدي إلى ما تحت حالة العاصفة الاستوائية عندما حام فوق موزمبيق وزيمبابوي في المرة الأولى.

عبَر فريدي كامل جنوب المحيط الهندي ووصل إلى اليابسة في مدغشقر يوم 21 فبراير، وعبر الجزيرة قبل الوصول إلى موزمبيق في 24 فبراير، وظلّ لفترة فوق موزمبيق وزيمبابوي حيث تسبب بهطول أمطار غزيرة وبفيضانات، ثم اتجه مرة أخرى نحو الساحل ليلتقط الرطوبة ويستمد القوة من المياه الدافئة، ويضرب مدغشقر مجددًا وهو يتجه الآن نحو موزمبيق، حيث يتوقع أن يضرب مقاطعة زامبيزيا الشمالية في وقت متقدّم من يوم الجمعة أو ربما صباح السبت.

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