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بايدن يلتقي رئيسي وزراء أستراليا وبريطانيا بشأن اتفاق الغواصات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 04:02 مساء
بايدن يلتقي رئيسي وزراء أستراليا وبريطانيا بشأن اتفاق الغواصات
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة العشرين في بالي، 14 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين، برئيسي وزراء أستراليا وبريطانيا في قاعدة بحرية في كاليفورنيا، من أجل إعلان مرتقب عن اتفاق مرتبط بغواصات نووية، يهدف لجلب الاستقرار إلى منطقة آسيا والهادئ في مواجهة صعود الصين.

وسينضم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، ونظيره البريطاني ريشي سوناك، إلى بايدن في القاعدة الواقعة في سان دييغو بعد 18 شهرا على تشكيل بلديهما تحالف «أوكوس»، مع هدف رئيسي يقوم على ضم أستراليا إلى صف القوات البحرية التي تملك غواصات تعمل بالطاقة النووية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبينما استبعدت أستراليا نشر أسلحة ذرية، فإن شراءها لمراكب تعمل بالطاقة النووية سيحدث تحوّلا في دورها في مشروع بقيادة الولايات المتحدة للمحافظة على ميزان القوة القائم منذ عقود في منطقة الهادئ.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، سيعلن بايدن عن خطة طويلة الأمد ومتعددة المراحل من شأنها أن تجعل أستراليا شريكا كاملا في التكنولوجيا النووية الأميركية السرية للغاية التي لطالما كانت حليفتها التاريخية بريطانيا الشريك الوحيد فيها.

وسيجرى بيع ما يصل إلى خمس غواصات أميركية من فئة فيرجينيا تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا خلال العقد المقبل، وفق ما أفادت «واشنطن بوست».

وستبدأ أستراليا وبريطانيا بعد ذلك العمل على نموذج جديد للغواصات باستخدام تكنولوجيا دفع أميركية يطلق عليها «إس إس إن-أوكوس»، يتوقع تسليمها في العقد الرابع من الألفية.

وبينما ستحتاج الخطة سنوات لتثمر، يمثّل ذلك تحوّلا طموحا من أستراليا والولايات المتحدة في ظل المخاوف من التوسع السريع للقوة العسكرية الصينية بما في ذلك بناء بكين لأسطول بحري متطور وتحويل جزر اصطناعية إلى قواعد بحرية.

سجال دبلوماسي مع فرنسا
وسبق لأستراليا أن كانت في طريقها لاستبدال أسطولها الحالي المتهالك من الغواصات العاملة بالديزل، بمجموعة غواصات فرنسية تعمل بشكل تقليدي في إطار صفقة بقيمة 66 مليار دولار، فيما أثار إعلان كانبيرا المفاجئ بأنها ستتخلى عن الاتفاق وتدخل في «أوكوس»، سجالا حادا بشكل غير معهود لم يدم طويلا بين البلدان الثلاثة من جهة، وحليفتها فرنسا من جهة أخرى.

وتسعى أستراليا حاليا للاعتماد على الولايات المتحدة المتفوقة في مجال التكنولوجيا ولاحقا، الغواصات الأميركية البريطانية القادرة على البقاء تحت سطح البحر لفترات غير محدودة وإطلاق صواريخ كروز قوية.

«أوكوس» تخاطر بإشعال سباق تسلّح
وبالمقارنة مع الغواصات من فئة «كولينز»، التي ستتخلى عنها أستراليا، فإن تلك من فئة «فيرجينيا» أطول بمرّتين ويمكنها حمل 132 شخصا من أفراد الطاقم بدلا من 48.

ورغم أن أستراليا تستبعد شراء أسلحة نووية خاصة بها، حذّرت الصين من أن «أوكوس» تخاطر بإشعال سباق تسلّح واتّهمت الدول الثلاث بالتسبب بانتكاسة في جهود منع الانتشار النووي.

- قمة مرتقبة بين رئيس وزراء أستراليا وبايدن قد تشهد إبرام صفقة الغواصات

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين في بكين «نحض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومعادلة الصراع الصفري والإيفاء بالالتزامات الدولية بنية سليمة والقيام بمزيد من الأمور المواتية للسلم والاستقرار الإقليميين».

والأسبوع الماضي، اتّهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة بقيادة الجهود الغربية باتّجاه «الاحتواء والتطويق والكبت الكامل للصين»، لكن واشنطن تشير إلى أن بكين تثير مخاوف بلدان في منطقة آسيا والهادئ عبر تهديداتها بغزو تايوان التي تتمتع بحكم ديموقراطي، إضافة إلى تأكيدها على التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

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