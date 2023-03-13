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الرئيس الرواندي: «نقاش» جار بشأن قضية بول روسيسباغينا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 03:33 مساء
الرئيس الرواندي: «نقاش» جار بشأن قضية بول روسيسباغينا
مثول بول روسيسباغينا، البطل الحقيقي لفيلم «فندق رواندا» الشهير، والذي تحوّل معارضا شرسا لحكومة رئيس البلاد بول كاغامي، أمام المحكمة في كيغالي، 17 فبراير 2021. (أرشيفية: أ ف ب)
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أكّد الرئيس الرواندي بول كاغامي في مداخلة غير الفيديو في مؤتمر في الدوحة اليوم الإثنين أن بلاده تعمل على إنهاء مواجهة مع الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بشأن سجن منتقد للحكومة ألهمت حياته فيلما في هوليوود. وحُكم على بول روسيسباغينا بالسجن 25 عامًا في عام 2021 بتهم مرتبطة بـ«الإرهاب»، بعد محاكمة يقول أنصاره إن المخالفات قد اعترتها.

وفي المقابلة عبر الفيديو في منتدى الأمن العالمي في الدوحة، أشار كاغامي إلى انفراجة محتملة. وقال الزعيم الرواندي دون تقديم أي التزام بالإفراج عن المعارض المريض البالغ من العمر 68 عاما «هناك ـمور جارية» بشأن القضية. وتابع «هناك نقاش وبحث في جميع السبل الممكنة لحل القضية دون المساومة على الجوانب الأساسية لهذه القضية. أعتقد أنه سيكون هناك طريق للمضي قدما».

مدير فندق في كيغالي
وكان روسيسباغينا مدير فندق في كيغالي ويُنسب إليه الفضل في المساعدة في إنقاذ مئات الأرواح خلال الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتل فيها حوالي 800 ألف شخص. وأصبح الرجل الذي ألهمت قصته فيلم «فندق رواندا» عام 2004، من أشد المنتقدين لكاغامي.

وقالت الولايات المتحدة إن روسيسباغينا الذي يحمل الجنسية البلجيكية وبطاقة الإقامة الخضراء الأميركية، «احتُجز ظلما» بعدما تم تحويل مسار طائرة كانت تقله إلى بوروندي، إلى رواندا في عام 2020. واتُهم بدعم جبهة التحرير الوطنية، وهي جماعة متمردة يُلقى عليها باللوم في هجمات داخل رواندا في 2018 و 2019 أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص، وهو ما نفاه.

وأثار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين وجماعات حقوقية القضية مع رواندا لكن كاغامي قال العام الماضي إن الولايات المتحدة لا يمكنها «ترهيبه» لإصدار أمر بالإفراج عنه. رفعت عائلته العام الماضي دعوى قضائية بقيمة 400 مليون دولار في الولايات المتحدة ضد كاغامي والحكومة الرواندية وشخصيات أخرى بزعم اختطافه وتعذيبه.

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