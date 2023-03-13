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أوكرانيا تؤكد هوية جندي انتشر مقطع فيديو لعملية إعدامه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 11:54 صباحا
أوكرانيا تؤكد هوية جندي انتشر مقطع فيديو لعملية إعدامه
جندي في خندق خلال المعارك في أوكرانيا. (الإنترنت)
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أكّد جهاز الأمن الأوكراني أمس الأحد، هوية الجندي الذي قتل بوابل من الرصاص في عملية إعدام جرى تصويرها وانتشرت بشكل واسع النطاق على الإنترنت.

وأعلن محققو جهاز الأمن الأوكراني أن الجندي البالغ 42 عاما يدعى أولكسندر إيغوروفيتش ماتسيفسكي، وهو قنّاص في الفرقة 163 التابعة للواء الدفاع البري في منطقة تشيرنيهيف في شمال شرق أوكرانيا، بحسب وكالة «يورو نيوز».

«المجد لأوكرانيا»
ويظهر في التسجيل المصور مقاتل أوكراني يقف في خندق حيث يجرى إطلاق النار عليه مرّات عدة بواسطة أسلحة آلية بعد قوله «المجد لأوكرانيا».

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وبحسب الدائرة الإقليمية للقطاع الشمالي للقوات الأوكرانية المسلحة، أُسر ماتسيفسكي المولود في مولدافيا مع أربعة جنود أوكرانيين في منطقة دونيتسك، وأكدت والدته مؤخرا هويته عبر تقرير متلفز.

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