بريطانيا تستثمر 5 مليارات إسترليني إضافية في مجال الدفاع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأحد أنّ المملكة المتحدة ستستثمر خمسة مليارات جنيه إسترليني إضافية (5,6 مليار يورو)، في قطاع الدفاع وسط «تهديدات جديدة من روسيا والصين».

وبحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت، يَعرض تحديثًا لـ«المراجعة الاستراتيجيّة» للحكومة بشأن القطاع الدفاعي، ستُخصَّص خمسة مليارات جنيه إضافيّة لوزارة الدفاع للعامين المقبلين، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتمثّل هدف هذا المبلغ بـ«تجديد مخزون الذخيرة وتعزيزه، وتحديث مؤسسة الطاقة النووية البريطانية وتمويل المرحلة التالية من برنامج غوّاصات أوكوس»، حسبما جاء في البيان.

وحذّرت لجنة من البرلمانيين البريطانيين في وقت سابق هذا الأسبوع من أنّ مخزونات الذخيرة في المملكة المتحدة منخفضة إلى حدّ خطير، معتبرين أن هذا سيُعرّض أمن البلاد القومي للخطر، وهو قلق أعرب عنه وزير الدفاع بن والاس في يناير.

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وقال سوناك في البيان، «مع ازدياد عدم الاستقرار في العالم واشتداد المنافسة بين الدول، يجب أن تكون المملكة المتحدة مستعدّة للصمود».

وقبل زيارة له إلى الولايات المتحدة الأحد المقبل، حيث يُتوقّع البحث في تفاصيل اتفاقيّة الغوّاصات مع الأميركيّين والأستراليّين في إطار تحالف يُعرف باسم أوكوس، أضاف سوناك «من خلال الاستثمار في قوّاتنا المسلّحة على المدى الطويل، سنكون مستعدّين لمواجهة تحدّيات اليوم والغد».

تهديدات جيوسياسيّة ناشئة

وذكر البيان أن المملكة المتحدة قرّرت إعادة النظر في «مراجعتها الاستراتيجيّة» في مجال الدفاع، للردّ على تهديدات جيوسياسيّة ناشئة، من الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا مرورًا بالإكراه الاقتصادي من جانب الصين، وصولًا إلى زيادة المنافسة بين الدول.

«أكبر قفزة إلى الأمام»

وبحسب البيان، يعتزم سوناك أيضًا أن يُعلن «طموحه في زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل».

ومن المقرر أن يتلقي سوناك في الولايات المتحدة، الزعيمين الأميركي جو بايدن والأسترالي أنتوني ألبانيزي في سان دييغو الاثنين.

وبعد 18 شهرًا من المداولات، تستعدّ أستراليا لكشف تفاصيل خطّتها للاستحواذ على ثماني غوّاصات تعمل بالطاقة النوويّة في إطار ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي، بأنّه «أكبر قفزة إلى الأمام» في المجال الدفاعي بتاريخ البلاد.