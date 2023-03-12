الكونغو الديمقراطية: «متطرفون» قتلوا 19 شخصا في هجوم جديد على قرية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل «متطرفون» مسلحون 19 شخصًا على الأقل وأضرموا النيران في منشأة طبية في هجوم على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حسبما ذكر مسؤولان في المنطقة وأحد السكان.

ووقع الهجوم في قرية كيريندرا الواقعة بإقليم نورث كيفو على بعد كيلومترات قليلة من موقع هجوم آخر في قرية مجاورة أودى بحياة 35 شخصًا على الأقل الأسبوع الماضي، بحسب «رويترز».

وحمل الجيش المسؤولية في هجوم الأسبوع الماضي على جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية مقرها شرق الكونغو أعلنت الولاء لتنظيم «داعش» وتشن غارات متكررة على القرى.

إطلاق نار في محيط كيريندرا

وحمل سادام باتانجولي، وهو أحد سكان قرية مجاورة وعضو في منظمة مدنية محلية، مسؤولية هجوم اليوم على هذه الجماعة أيضًا.

- الكونغو الديمقراطية: أكثر من 40 قتيلا في هجوم لـ«القوات المتحالفة»

- ماكرون: كل أطراف النزاع في الكونغو الديمقراطية «قدمت دعما واضحا» لوقف إطلاق النار

وقال باتانجولي «سُمع إطلاق نار في محيط كيريندرا، ووصلت القوات الديمقراطية المتحالفة وأضرمت النار في مستشفى بعد نهب أدويته، كما أضرموا النار في فندق». وأضاف إن المسلحين خطفوا عددًا من الناس، وهم الآن في عداد المفقودين. وأكد مسؤولان في المنطقة تفاصيل إحراق المباني وعدد القتلى.