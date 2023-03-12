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السويد تستنكر تثبيت طهران عقوبة الإعدام بحق معارض إيراني-سويدي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 04:30 مساء
السويد تستنكر تثبيت طهران عقوبة الإعدام بحق معارض إيراني-سويدي
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم. (الإنترنت)
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استنكرت السويد، الأحد تثبيت القضاء الإيراني حكم الإعدام بحق معارض سويدي-إيراني دين بتهم «إرهاب»، ووصفت القرار بأنه «غير إنساني»، مؤكدة أنها تسعى للحصول على توضيحات بشأن القضية.

وصرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، لوكالة «فرانس برس»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، بأن «حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينه في جميع الظروف».

تثبيت الحكم بالإعدام
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القضاء الإيراني، تثبيت الحكم بالإعدام على المعارض الإيراني السويدي، حبيب شعب، المحتجز منذ 2020 في إيران، بعد عامين من اختفائه في مطار في تركيا، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية.

وجاء على موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائية «صادقت المحكمة العليا على الحكم بالإعدام بحق حبيب شعب، بتهم الإفساد في الأرض من خلال تشكيل جماعة متمردة اسمها حركة النضال، وإدارتها وقيادتها والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها في محافظة خوزستان».

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