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مايك بنس: التاريخ سيحاسب ترامب في الهجوم على الكابيتول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 03:49 مساء
مايك بنس: التاريخ سيحاسب ترامب في الهجوم على الكابيتول
نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس خلال ترويجه لكتابه الجديد في واشنطن, 19 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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قال نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، السبت، إن التاريخ «سيحاسب» الرئيس السابق دونالد ترامب على دوره في هجوم 2021 على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، كما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وستؤدي هذه التصريحات على الأرجح إلى تعميق الخلاف بين المرشحين السابقين، منذ أن رفض بنس المشاركة في جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بنس، في كلمة ألقاها في حفل عشاء في واشنطن يقيمه صحفيون سنويا، للقاء كبار السياسيين إن «الرئيس ترامب كان مخطئا».

ونقلت وسائل إعلام عن بنس، قوله «لا أملك الحق في قلب الانتخابات»، مشددا على أن تصريحات ترامب «المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم»، مضيفا «أعرف أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب».

وكان آلاف من مؤيدي ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير طالبوا بإعدام بنس، مما اضطره للجوء إلى مكان آمن.

عروض هزلية وموسيقى ترفيهية
وأعلن ترامب نيته الترشح لفترة رئاسة جديدة في انتخابات 2024، وقال بنس إنه قد ينافسه لكسب ترشيح الحزب الجمهوري.

وعادة، يشكل لقاء «غريديرون دينر» السنوي حدثا خفيفا تتخلله عروض هزلية وموسيقى ترفيهية. ومن بدايته تبنى بنس لهجة ساخرة. وقال «سأدعم بكل إخلاص وبلا تحفظ المرشح الجمهوري للرئاسة في 2024 - إذا كان هذا أنا».

وبنهاية خطابه قال بنس إن هناك قضية واحدة لن يمزح بشأنها، ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عنه قوله، إن «الشعب الأميركي يملك حق معرفة ما حدث في مبنى الكابيتول في السادس من يناير».

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وأضاف «لكن لا تخطئوا في الأمر. ما حدث في ذلك اليوم كان وصمة عار وتصويره بأي طريقة أخرى ليس لائقا».

ولم تكن تصريحات بنس القاسية الموجهة إلى ترامب متوقعة في الحفل.

وكتبت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية ميريم موخيكا في تغريدة على تويتر «حضرت العشاء ويمكن أن أؤكد أن مايك بنس فاجأ الحضور.. بدا كثيرون مذهولين».

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