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حملة لخبراء ومنظمات غير حكومية للسماح لطالبي اللجوء بالعمل في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 01:12 مساء
حملة لخبراء ومنظمات غير حكومية للسماح لطالبي اللجوء بالعمل في بريطانيا
رجال إنقاذ بريطانيون يرافقون مهاجرين، 9 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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تشن منظمات غير حكومية وخبراء، حملة من أجل منح طالبي اللجوء القادمين بالآلاف بشكل غير قانوني عبر القوارب إلى المملكة المتحدة، الحق في العمل، بهدف تقليل تكلفة استضافتهم.

وفي خضم الجدل منذ تقديم داونينغ ستريت، قانونا يقيد حق اللجوء، وبينما ركزت مناقشات قمة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، في باريس على قضية الهجرة غير النظامية عبر القناة باتجاه بريطانيا، دعا الخبراء والجمعيات أيضًا إلى العمل من أجل تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء بدلا من دفع فنادق باهظة الثمن لشهور أو حتى لسنوات.

وأوردت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، أن تكلفة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة تبلغ في اليوم 6 ملايين جنيه إسترليني (6.8 مليون يورو)، كما يحق لهم أيضًا الحصول على بدل إقامة أسبوعي زهيد. وأثقل ذلك كاهل الخزانة العامة بشدة منذ تراكم 160 ألف ملف طلب للاجئين في عوز.

الترحيل السريع للمهاجرين
ويبلغ إجمالي التكلفة ثلاثة مليارات جنيه سنويًا، حسب الوزيرة.

وقال ناندو سيغونا، أستاذ أبحاث الهجرة في جامعة برمنغهام، «إذا كانت الأموال هي المشكلة، فلماذا لا نساعد طالبي اللجوء على العمل وبذل الجهود لمعالجة طلباتهم بشكل أسرع؟».

وينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من طلب اللجوء، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

- حكومة سوناك تريد تشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية

وارتفع عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر المانش على متن قوارب صغيرة، من 299 في العام 2018 إلى أكثر من 45700 مهاجر في العام الماضي.

في السابق، كان العديد من المهاجرين يختبئون في شاحنات، لكن تم تشديد الضوابط.

وأشار سيغونا إلى أن تراكم الملفات المتأخرة يعود إلى ما قبل الوباء وترتب بشكل خاص من بريكست، الذي عقد عمليات الترحيل في حال تم رفض طلبات اللجوء.

ورأى خبراء أن الإجراءات التي اقترحتها برافرمان، عندما تكون ممكنة، مكلفة جدا.

فوضى تشغيلية وتكاليف باهظة
وقال سيغونا لوكالة «فرانس برس»، إن «مراكز الاحتجاز ممتلئة»، وعدد المبعدين ينخفض منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويرى تحالف «رفع الحظر»، المكون من 200 منظمة غير حكومية تطالب برفع الحظر المفروض على العمل لطالبي اللجوء، أن المملكة المتحدة لديها أكثر القوانين صرامة في العالم بشأن هذا الموضوع.

ولا يسمح لطالبي اللجوء بتقديم طلب للحصول على تصريح للعمل إلا بعد 12 شهرًا من الانتظار لمعالجة طلباتهم، وحصرا ضمن قائمة محددة وضعتها لندن وتضم قطاعات تعاني من نقص في اليد العاملة.

وتفتقر البلاد إلى المئات من الأيدي العاملة، مما يكلف الشركات ويعوق نشاطها.

في غضون ذلك، يتوزع طالبو اللجوء في فنادق في جميع أنحاء المملكة المتحدة، «في طي النسيان، في حالة من العزلة واليأس»، حسب سيغونا.

وتقول منظمة «رفع الحظر» إنه في فرنسا، يمكن لطالبي اللجوء البحث عن عمل إذا لم تعالج ملفاتهم بعد ستة أشهر أو ثلاثة أشهر في ألمانيا، وعلى الفور في السويد وكندا والدنمارك، خاصة أن القنوات القانونية للوصول إلى المملكة المتحدة بالنسبة لبعض رعايا دول ضئيلة، باستثناء عدد قليل من البلدان، بينها أوكرانيا وأفغانستان اللتين تستفيدان من برامج خاصة تنطوي على قيود.

وأكد خبير الاقتصاد في كينغز كولدج، جوناثان بورتس، لوكالة «فرانس برس»، أن «هناك دلائل واضحة على وجود فوائد اقتصادية كبيرة على المدى القصير والطويل إذا سُمح لطالبي اللجوء بالعمل أثناء النظر في قضاياهم» في المملكة المتحدة.

وفي النهاية، اعتبر بيرتر والش، من مرصد الهجرة في جامعة أوكسفورد، أنه «إذا استمر الناس في الوصول إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، فإن عدم القدرة على معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم قد يؤدي إلى فوضى تشغيلية وتكاليف باهظة».

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