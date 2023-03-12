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القوات الأوكرانية تصد 92 هجوما روسيا في خمسة اتجاهات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 11:57 صباحا
القوات الأوكرانية تصد 92 هجوما روسيا في خمسة اتجاهات
جنود أوكرانيون بالقرب من باخموت يقصفون مواقع روسية بمدفعيات هاويتزر ام777، 11 مارس 2023. (أ ف ب)
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ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 92 محاولة هجوم روسية في خمسة اتجاهات.

وقالت الهيئة، إن القوات الروسية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 غارة جوية و5 ضربات صاروخية، اثنتان منها على مدينة زابوريجيا، واستخدمت منظومة الصواريخ (إس-300)  لضرب هدف للبنية التحتية المدنية، مشيرة إلى تدمير أحد المباني، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» اليوم الأحد.
وأضافت الهيئة أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت خلال الـ24 ساعة الماضية، أربع مجموعات من أفراد «العدو»، ومستودع ذخيرة، وموقعين من محطات الحرب الإلكترونية الروسية.

فاغنر تطالب بإمدادات عسكرية للصمود في موقعة باخموت
من ناحية أخرى، قال رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية، يفجيني بريجوزين، إن مجموعة المرتزقة الروسية تحتاج إلى 10 آلاف طن من الذخيرة شهريا من أجل الانتصار في معركة مدينة باخموت في شرقي أوكرانيا.

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وطالب بريجوزين، خلال مقطع فيديو جرى نشره، أمس السبت، بتسليم قذائف مدفعية وذخيرة.

ويظهر مقطع الفيديو رئيس مجموعة «فاغنر»، وهو يعتلى سطح منزل في المدينة التي دمرت بشكل كبير، على بعد نحو 1.2 كيلومتر من المركز الإداري الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهو يقول «سوف ننتصر».

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