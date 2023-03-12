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مقتل 5 أشخاص في انفجار بمبنى سكني غرب إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 11:20 صباحا
مقتل 5 أشخاص في انفجار بمبنى سكني غرب إيران
موقع انفجار في إيران. (أرشيفية : الإنترنت)
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لقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم، وأصيب أربعة آخرون بإصابات خطيرة إثر وقوع انفجار في مبنى سكني في مدينة تبريز بغرب إيران، وفقا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وذكرت «تسنيم»، أن ثلاث شقق تدمرت بالكامل في الانفجار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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ومازال عمال الإنقاذ يبحثون عن الأشخاص المحاصرين داخل المبنى.

السلطات تحقق في الحادث
ولم يتضح بعد سبب وقوع الانفجار، فيما تحقق السلطات في الحادث، حيث من المرجح أن يكون تسرب غاز بالمبنى هو السبب وراء الانفجار.

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