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شاهد: البحرية الإيطالية تتدخل لإنقاذ 1300 مهاجر وسط البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 09:20 مساء
شاهد: البحرية الإيطالية تتدخل لإنقاذ 1300 مهاجر وسط البحر المتوسط
خفر السواحل الإيطالي يعمل على إنقاذ قاربين آخرين على متنهما نحو 800 شخص. (الإنترنت)
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أرسل خفر السواحل والبحرية الإيطالية عدة سفن لإنقاذ 1300 مهاجر في وسط البحر المتوسط، وهو أخطر طريق للهجرة في العالم، بعد أقل من أسبوعين من حادث غرق عشرات المهاجرين قبالة ساحل البلاد الجنوبي.

وأعلن خفر السواحل في بيان أن ثلاثًا من سفنه «بصدد التدخل على بعد 70 ميلاً بحرياً (حوالي 130 كيلومتراً) جنوب سواحل كروتوني في منطقة كالابريا (جنوب) لإنقاذ قارب كبير على متنه نحو 500 مهاجر»، بحسب «يورو نيوز».

وتعمل ثلاث سفن أخرى لخفر السواحل على إنقاذ قاربين آخرين على متنهما نحو 800 شخص. ويتواجد هذان القاربان على بعد حوالي 180 كيلومتراً جنوب شرق كالابريا، وفق المصدر نفسه.

تدخل وزارة الدفاع
وبحسب خفر السواحل الذي نشر صوراً تظهر ثلاثة قوارب محملة فوق طاقتها، فإن «عملية الإنقاذ معقدة خصوصاً بسبب العدد الكبير من الأشخاص على متن القوارب «ستستمر عمليات الإنقاذ في الساعات المقبلة بدعم إضافي من طائرة وسفينة أخرى».

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كما أشارت وزارة الدفاع في بيان إلى أنها أعطت أمرًا بـ«التدخل الفوري» للسفينة العسكرية سيريو التي «تتجه إلى الموقع في أقرب وقت لتقديم المساعدة».

 اجتماع لمجلس الوزراء قرب موقع الغرق
وغرق قارب قبل نحو أسبوعين قبالة مدينة كروتوني، ما أسفر عن مقتل 74 شخصاً على الأقل. وفتح القضاء تحقيقاً في المأساة، لاسيّما لتحديد أسباب تأخر وصول الإغاثة. وخلّف الحادث صدمة في إيطاليا، ونظمت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة اجتماعاً لمجلس الوزراء الخميس قرب موقع الغرق.

ووفق وزارة الداخلية، وصل 17592 شخصاً منذ مطلع العام إلى إيطاليا، مقارنة بـ5976 خلال الفترة نفسها من العام 2022، و5995 في العام 2021.

كما ارتفع عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 116% في يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وفق وكالة حرس الحدود الأوروبية.

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