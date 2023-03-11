إندونيسيا.. ثوران أكثر البراكين نشاطًا في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

ثار بركان جبل ميرابي الإندونيسي، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، اليوم السبت، مما أدى إلى تصاعد الدخان والرماد الذي غطى القرى القريبة منه.

وقالت وكالة الحد من الكوارث في البلاد إنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا، وفق ما نقلت وكالة «يورو نيوز».

وأظهرت الصور التي بثتها محطة تلفزيون كومباس المحلية منازل وطرق مغطاة بالرماد في قرية بالقرب من البركان في جزيرة جاوة.

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وقدر مرصد بركان ميرابي أن سحابة الرماد وصلت إلى علو 9600 قدم (3000 متر) فوق القمة، وصلت سحابة الرماد إلى علو 9600 قدمDEVI RAHMAN/AFP.

عدد البراكين في إندونيسيا يزيد على أي دولة أخرى

وقال الناطق باسم الوكالة عبد المهاري، في بيان اليوم السبت: «تحسبًا لخطر محتمل من ثوران بركان جبل ميرابي ننصح الجمهور بوقف أي أنشطة في منطقة الخطر المحتملة»

وتسبب آخر ثوران كبير للبركان في عام 2010 بمقتل أكثر من 300 شخص، وأجبر على إجلاء حوالي 280 ألف ساكن.

وكان أقوى ثوران لبركان ميرابي عام 1930، عندما قتل حوالي 1300 شخص.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حلقة النار في المحيط الهادي، ومن ثم فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى.