«سيف ذي تشيلدرن»: إعادة بناء المدارس والمستشفيات في تيغراي أولوية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئيسة المنظمة غير الحكومية «سيف ذي تشيلدرن» في الولايات المتحدة جانتي سوريبتو لوكالة «فرانس برس»، أنّ إعادة بناء المدارس والمستشفيات في تيغراي في شمال إثيوبيا، «أولوية» بعد سنتين من النزاع المدمر الذي شهده الإقليم.

وقالت سوريبتو، العائدة من زيارة إلى المنطقة التي لا يسمح للصحفيين بدخولها، إنه بعد أربعة أشهر على اتفاق السلام بين الحكومة الفدرالية وسلطات الإقليم، ما زالت الأدوية والمواد الغذائية غير كافية في المنطقة، التي عُزلت عن العالم إلى حد كبير خلال نزاع شهد انتهاكات عديدة وامتد إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

وحول الوضع هناك، قالت إن «توقعت أن يكون الوضع مروعًا وهذا ما رأيناه وسمعناه فعلاً.. لكنني تأثرت أيضًا بصمود شعب تيغراي»، مضيفة أن «في ميكيلي (عاصمة الإقليم)، نرى عودة الحياة إلى طبيعتها.. هناك مطاعم وشركات وسوق وأنشطة ومحال تجارية مفتوحة.. أنا متأكدة من عدم وجود كل السلع المطلوبة، ولكن في المدن (في تيغراي) نرى التعافي».

ولفتت إلى أنه أمر إيجابي، لكن 80 أو90% من البنى التحتية للصحة والتعليم تضررت أو دُمّرت تمامًا وهذه مشكلة، قائلة «ما زال الأساتذة والأطباء لا يتقاضون رواتبهم، ما يحول دون استئناف عمل هذه الخدمات العامة، وهي ضرورية لعودة الحياة إلى طبيعتها، إذا جاز التعبير».

إعادة بناء البنى التحتية

وأشارت إلى أهم احتياجات المنطقة، قائلة «كل شيء! يجب إعادة بناء البنى التحتية.. شبكات المياه، الآبار، المضخات.. عدد كبير منها مدمّر.. رأيت صور مستشفيات مدمّرة بالكامل.. لم تُسرق المعدات فحسب، بل جرى تحطيم أجهزة الأشعة السينية، وسُرقت جميع المعدات وحتى الثلاجات وأصبحت كل المباني غير صالحة للاستخدام»، مؤكدة أن إعادة بناء المدارس والبنى التحتية الصحية هي الأولوية رقم واحد والمطلقة.

وشددت على أن كل شيء مفقود.. فيما يتعلق بالأدوية، «تمكنا من إدخال بعضها من جديد، ولكن هناك نقص عام يمثل مشكلة وطنية (في إثيوبيا) أكثر من كونها مشكلة خاصة بتيغراي.. إذن هي مشكلة على نطاق أوسع، لكن سيستغرق توفر المستوى المطلوب من الأدوية التي نحتاج إليها وقتًا».

وتابعت «لا يوجد ما يكفي من الطعام.. وما زال يتعين علينا حمل الأموال النقدية لأداء وظائفنا الأساسية في المنطقة لأن النظام المصرفي لم يفعّل بالكامل، وخصوصاً في المناطق الريفية».

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وتحدثت سوريبتو عن دور المساعدات الإنسانية في إنجاح عملية السلام، قائلة «أعتقد أنها مهمة جداً.. كما تعلمون، بدون تعليم، من الصعب جداً الحفاظ على عملية السلام.. يجب أن نعيد الأطفال إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن.. لكي يعوّضوا تأخرهم. في تيغراي، لم يذهبوا إلى المدرسة منذ ثلاث سنوات».

وأضافت أن تعويض التأخير، وتحفيز الأطفال على تسريع تعلّمهم أو الوصول إلى المستوى المطلوب، مهمة ضخمة بحد ذاتها. «وأعتقد أنّ الصحة وتعليم الأطفال وعملية مصالحة تشمل الجميع، عوامل ضرورية للحفاظ على السلام».