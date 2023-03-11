مقتل ضابطي شرطة في جنوب شرق إيران

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ضابطا شرطة بالرصاص الجمعة، في اشتباكات مع «مجرمين مسلحين» في جنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (أرنا) السبت.

ووقعت المواجهات الجمعة في بلدة غولشن الواقعة في محافظة سيستان بلوشستان والقريبة من الحدود مع باكستان، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة إن «اشتباكا مسلحا بين ضباط الشرطة في منطقة غولشن التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان، مع مجرمين مسلحين»، أدى إلى «استشهاد ضابطي شرطة في هذه المدينة»، فيما لم تذكر أي تفاصيل عن «المجرمين».

- إيران تحكم بالإعدام على ستة رجال دينوا بتنفيذ هجمات مسلحة

وقالت الوكالة إن «ضباط دورية في قضاء غولشن في سيستان وبلوشستان، تعرضوا لهجوم من قبل الأوغاد أثناء قيامهم بمهمة أمنية لصلاة الجمعة، وضمان سلامة الأشخاص في ضواحي المدينة»، مضيفة أن «هذا الهجوم وقع بشكل مفاجئ وجبان واستشهد المقدّم محسن بوديني، والملازم إحسان شهركي على اثر اصابتهما بأعيرة نارية».

واحدة من أفقر المحافظات

وسيستان بلوشستان، هي واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم أقلية البلوش المسلمة السنية بمعظمها.

وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والبلوش أو جماعات من المسلمين السنة.

وشهدت عاصمة المحافظة زاهدان أعمال عنف استمرت عدة أيام في نهاية سبتمبر، خلال تظاهرات ضد اغتصاب مراهقة نسب إلى شرطي.

وكان عدد من أفراد قوات الأمن من بين عشرات الأشخاص، الذين قُتلوا في أعمال العنف، التي قامت السلطات بسببها بفصل اثنين من المسؤولين المحليين.