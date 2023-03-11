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تعيين لي تشيانغ المقرب من شي جينبينغ رئيسا للحكومة الصينية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 08:13 صباحا
تعيين لي تشيانغ المقرب من شي جينبينغ رئيسا للحكومة الصينية
الرئيس الصيني شي جينبينغ مصافحاً رئيس الوزراء الجديد لي تشيانغ (أ.ف.ب)
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عُيّن لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية اليوم السبت وهو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قربا من الرئيس شي جينبينغ.

وتشيانغ (63 عاما) هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وقد تضررت صورته إلى حد ما في الربيع أثناء الحَجْر الفوضوي في مدينته، وفق وكالة فرانس برس. 

شي جينبينغ رئيسا لولاية ثالثة
ويوم الجمعة، فاز شي جينبينغ ولاية ثالثة غير مسبوقة رئيسا للصين إثر عملية تصويت في البرلمان، ليوطد موقعه كأقوى زعيم لهذا البلد منذ أجيال. ولم تكن هناك أي شكوك حول نتيجة الاقتراع إذ تقوم الجمعية الوطنية الشعبية عمليا بالمصادقة على قرارات الحزب الشيوعي الحاكم.

وسبق أن جرى التمديد لشي (69 عاما) في أكتوبر لمدّة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكريّة، وهما المنصبان الأهمّ في سلّم السلطة في البلاد.

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