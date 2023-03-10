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إردوغان يطلق حملته الانتخابية متعهدا «تضميد جراح» تركيا بعد الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 09:11 مساء
إردوغان يطلق حملته الانتخابية متعهدا «تضميد جراح» تركيا بعد الزلزال
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في القصر الرئاسي في أنقرة، الجمعة 10 مارس 2023. (ا. ف. ب)
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أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، حملته للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 مايو المقبل، والتي يريد تكريسها لـ«تضميد جراح» البلاد بعد زلزال السادس من فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن «الحملة ستكون بدون موسيقى» بسبب الفجيعة التي أودت بأكثر من 46 ألف شخص.

وبرر إردوغان البالغ من العمر 69 عاما والذي يحكم تركيا منذ عقدين، خلال تصريحه من القصر الرئاسي في أنقرة، إبقاء موعد الانتخابات في 14 مايو بأن «تركيا ليس لديها وقت تضيعه ولا يمكن أن تشتت انتباهها أو تهدر طاقتها بلا فائدة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

إردوغان يطلق شعار حملته الانتخابية والمعارض تختار مرشحها
وأضاف «نريد أن نجعل 14 مايو موعدًا يمحو أثر الدمار الذي حدث في السادس من فبراير»، معلناً أن شعار حملته سيكون «الآن، من أجل تركيا».

وسيواجه إردوغان هذه المرة مرشحاً اختاره يوم الإثنين ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية الستة، وهو كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس الجمهورية التركية وأول رئيس لها مصطفى كمال أتاتورك (1923-1938).

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وتفاعل كيليتشدار أوغلو مع إعلان موعد الانتخابات قائلاً «تركيا بحاجة إلى هذا. إنها بحاجة إلى انتخابات، وهي بحاجة إلى التغيير». فيما تتوقع استطلاعات الرأي أن يكون سباق الرئاسة محتدماً في الانتخابات الأصعب منذ 2003، بحسب «فرانس برس».

وأعلن إردوغان أن «أجندة حملتنا ستركز أساساً على الجهود (المزمع بذلها) لتضميد الجراح والتعويض عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي سببها الزلزال»، مشددا على أن «تركيا لا تستطيع مواجهة مستقبلها بثقة دون تجاوز الدمار الذي خلفه زلزال السادس من فبراير وتعويض خسائرها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية».

إعادة إعمار سريعة لمناطق الزلزال في تركيا
ووعد الرئيس التركي أن تجري عمليات إعادة الإعمار على قدم وساق «في عام واحد» لإزالة آثار الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات ودمر نحو 278 ألف مبنى وشرد أكثر من ثلاثة ملايين شخص فضلا عن القتلى.

وقد بدأت السلطات في توزيع 10 آلاف ليرة تركية (نحو 500 يورو) على العائلات المتضررة. كما أعلن إردوغان أن أي مرشح للبرلمان من حزبه العدالة والتنمية، يجب أن يعلن عن المبلغ الذي ينوي التبرع به لصالح الضحايا.

وفقد مئات الآلاف من الأشخاص كلّ ما يملكون وصاروا يقيمون في خيام وقاعات رياضة وحاويات شحن، ويعتمدون على مساعدات الدولة والمنظمات غير الحكومية في الغذاء والمأوى.

ورغم اعتذار إردوغان، لا تتوانى المعارضة عن التنديد ببطء الاستجابة الرسمية في الأيام الثلاثة اللاحقة للزلزال، والإشارة إلى الانتهاكات الجسيمة لقانون يلزم المقاولين باتباع قواعد الحماية من الزلازل، ما أدى إلى انهيار آلاف المباني على ساكنيها في غضون دقائق.

إردوغان يحذر من حملات تشهير وتكذيب خلال الانتخابات
وفي هذا السياق، حذّر إردوغان من أن «العملية (الانتخابية) لا يمكن أن تتحول إلى منبر لصراعات سياسية شرسة، وحملات على أساس الأكاذيب والتشهير كما شهدنا في الانتخابات السابقة». وأردف «لهذا السبب، بقولنا - الآن، من أجل تركيا - نريد تحويل تاريخ 14 مايو إلى حملة مثمرة لمحو آثار الدمار الذي حدث في السادس من فبراير».

وقالت «فرانس برس» إن أمام المعارضة عشرة أسابيع للانتصار على «الرئيّس»، وهو أمر فشلت في تحقيقه على مدى عقدين. مشيرة إلى تعهد كمال كيليتشدار أوغلو، وهو موظف عام كبير سابق يحمل شهادة في الاقتصاد، «بقطيعة كاملة مع حقبة إردوغان». وقال هذا الأسبوع «نحن قريبون جدًا اليوم من الإطاحة بعرش الطغاة».

إلا أن الأمر يعتمد أيضاً على موقف حزب الشعوب الديموقراطي الداعم للأكراد، وهو ثالث أكبر أحزاب تركيا وليس جزءًا من تحالف المعارضة. كان قد حصل حزب الشعوب الديموقراطي على نحو 12% من الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2018.

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