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ماكرون يرحّب بـ«بداية جديدة» في العلاقات الفرنسية - البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 06:48 مساء
ماكرون يرحّب بـ«بداية جديدة» في العلاقات الفرنسية - البريطانية
ماكرون يرحّب برئيس الوزراء الإيطالي في قصر الإليزيه، الجمعة 10 مارس 2023. (الإنترنت)
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رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في باريس بعد قمة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بـ«بداية جديدة» في العلاقات الثنائية بعد سنوات من الخلافات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني «أرحب بهذه البداية الجديدة في العلاقات الفرنسية البريطانية... إنها لحظة لمّ شمل وإعادة تواصل وبداية جديدة».

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وأعلن ماكرون أن فرنسا وبريطانيا قررتا تعزيز التنسيق وعمل مبادرات جديدة ملزمة لمكافحة الهجرة غير النظامية، كما يعملان كل ما يستطيعان لمنع توسع نطاق الحرب في أوكرانيا.

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