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بلينكن يزور إثيوبيا والنيجر الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 06:26 مساء
بلينكن يزور إثيوبيا والنيجر الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إثيوبيا والنيجر الأسبوع المقبل، في جولة أفريقية لإجراء محادثات بشأن جهود السلام في القرن الأفريقي والتعاون الأمني في منطقة الساحل، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن زيارة بلينكن إلى إثيوبيا تأتي لمناقشة جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية التي زعزعت العلاقات بين البلدين اللذين كانا حليفين مقربين.

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وأضافت الوزارة أن بلينكن سيقوم أيضاً بأول زيارة لدبلوماسي أميركي كبير إلى النيجر لإجراء محادثات بشأن التعاون الأمني في منطقة الساحل.

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