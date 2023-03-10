رئيس «فاغنر» يعلن فتح مراكز للتجنيد في 42 مدينة روسية للقتال في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، فتح 58 مركزًا للتجنيد في 42 مدينة روسية، بينما يقف رجاله في الخطوط الأمامية للقتال الدامي الهادف للسيطرة على باخموت في أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس المجموعة الروسية يفغيني بريغوجين بحسب ما نقل عنه المكتب الإعلامي لشركته «كونكورد» على «تلغرام»: «في 42 مدينة في الاتحاد الروسي، فُتحت مراكز تجنيد لصالح فاغنر. ويأتي مقاتلون جدد إلى هناك، سيرافقوننا للدفاع عن بلادهم وعائلاتهم».

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«فاغنر» تسيطر على شرق باخموت الأوكرانية

والأربعاء، أعلنت مجموعة «فاغنر» المسلحة الروسية، سيطرتها على الجزء الشرقي من مدينة باخموت الأوكرانية التي تشهد معارك طاحنة منذ أشهر وقد تسقط «في الأيام المقبلة» بحسب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وقال قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي إن «وحدات فاغنر سيطرت على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت، كل ما يقع شرق نهر باخموتكا».