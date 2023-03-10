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البرلمان الجورجي يرفض مشروع قانون مثير للجدل حول تصنيف المنظمات غير الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 11:29 صباحا
البرلمان الجورجي يرفض مشروع قانون مثير للجدل حول تصنيف المنظمات غير الحكومية
من التظاهرة في العاصمة الجورجية تبليسي، 9 مارس 2023. (أ ف ب)
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ردّ النواب الجورجيون الجمعة، مشروع قانون مثير للجدل اعتُبر منسوخا عن قانون روسي حول تصنيف بعض المنظمات ووسائل الإعلام، على أنها «عملاء أجانب» وأثار هذا الأسبوع تظاهرات معارضة حاشدة في هذا البلد الواقع في القوقاز.

وخلال جلسة برلمانية، رفض 35 من أصل 36 نائبًا شاركوا في التصويت، النصّ في القراءة الثانية، بعدما كان أُقرّ الثلاثاء في القراءة الأولى، ما أثار حركة احتجاجات وسلسلة إدانات دولية، بحسب وكالة «فرانس برس».

تظاهرات ضخمة في العاصمة تبيليسي
ويأتي هذا الإعلان غداة تظاهرات ضخمة شهدتها العاصمة تبيليسي، استخدمت خلالها الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمّعوا أمام البرلمان.

واندلعت الحركة الاحتجاجية بعد تبنّي مشروع قانون الثلاثاء، في القراءة الأولى ينصّ على أنّ المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل على أنّها «عملاء أجانب» تحت طائلة الغرامة.

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