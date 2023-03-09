أفغانستان.. «داعش» يعلن مسؤوليته عن اغتيال حاكم ولاية من «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن تنظيم «داعش»، الخميس، مسؤوليته عن هجوم انتحاري، أسفر عن مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية المعيّن من حركة طالبان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال التنظيم، في بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة له، إن أحد مقاتليه انتظر حاكم الولاية خارج مكتبه ثم «سارع إليه مفجِّرا حزامه الناسف مستهدفا إيّاه بشكل مباشر».

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد مقتل حاكم ولاية بلخ، الملا محمد داود مزمل، إثر هجوم انتحاري استهدفه أمام مكتبه في مدينة مزار الشريف عاصمة الولاية شمالي البلاد، منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.