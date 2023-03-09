الاتحاد الأوروبي: انتهاك خطير للأمن النووي ارتكبته موسكو بتسببها في قطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تسبب روسيا في قطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية بـ«الانتهاك الخطير للأمن النووي»، وذلك بعد عدة ضربات روسية.

وقال بوريل، في تصريحات صحفية من ستوكهولوم نقلتها وكالة «فرانس برس» اليوم الخميس، إنه انتهاك خطير للأمن النووي تسببت به روسيا، مشيرًا إلى أن الحاجة الموقتة لاستخدام مولدات الديزل لتبريد المحطة لعدة ساعات قبل إعادة التيار الكهربائي فاقمت بشكل كبير مخاطر وقوع حادث نووي.

قبل ذلك، أعلنت الشركة المشغلة للطاقة النووية في أوكرانيا، إعادة التيار الكهربائي إلى المحطة بعد قطع الشبكة عنها في وقت سابق اليوم الخميس.

وقطع التيار نتيجة موجة من ضربات روسية استهدفت مختلف أنحاء أوكرانيا.