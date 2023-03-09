روسيا تعلن المشاركة في مفاوضات أممية لتجديد اتفاقية تصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مندوبين من روسيا يعتزمون مناقشة تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في جنيف الإثنين المقبل، بعد أن شككت موسكو في احتمال تمديدها.

وقالت زاخاروفا لصحفيين اليوم الخميس إن الجولة المقبلة من المشاورات مقررة في 13 مارس الجاري في جنيف، مضيفة أن الوفد الروسي المؤلف من ممثلي عدد من الوزارات سيناقش الاتفاقية، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، وصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف المفاوضات الهادفة إلى تمديد الاتفاقية بأنها معقدة.