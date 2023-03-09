أوكرانيا تنفي تخطيطها لهجوم في مولدافيا

القاهرة - بوابة الوسط

نفت الأجهزة الأمنية الأوكرانية، الخميس، تخطيطها لهجوم يتهمها انفصاليون موالون لروسيا في مولدافيا بتدبيره ضد منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية.

وقالت الأجهزة الأمنية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «أي تصريحات لممثلي (...) جمهورية ترانسدنيستريا الشعبية المزيفة بشأن مشاركة الأجهزة الأمنية في التحضير لهجوم إرهابي يجب اعتبارها محض استفزاز من قبل الكرملين».

وأعلنت سلطات منطقة ترانسدينستريا الانفصالية في مولدافيا إحباط هجوم اتهمت كييف بتدبيره ضد عدد من كبار المسؤولين في أجواء من التوتر الحاد المرتبط بالنزاع في أوكرانيا.

ولاحقا، اتهم المدعي العام لمنطقة ترانسدينستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا أوكرانيا بأنها أرادت تنفيذ هجوم في وسط تيراسبول عاصمة دولتهم المعلنة من جانب واحد والتسبب في سقوط «عدد كبير من الضحايا». وقال المدعي العام لترانسدينستريا أناتولي غوريتسكي إن «المكان الذي يجب أن يحدث فيه العمل الإرهابي يدل على أن الهدف كان القضاء على قادة الدولة أولا (...) والتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، نظرا إلى أن العمل الإرهابي كان سيحدث في وسط تيراسبول، حيث يفترض أن يتجمع عدد كبير من المواطنين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».