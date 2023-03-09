موسكو: قصف مكثف على أوكرانيا ردا على توغل حدودي أخيرا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الخميس، شن قصف مكثف على أوكرانيا، ردا على توغل أخيرا في أراضيها نسبته إلى «مخربين» من كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «ردا على الأعمال الإرهابية من نظام كييف في منطقة بريانسك (الروسية) في الثاني من مارس، شنت القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي ضربات انتقامية واسعة»، مشيرة إلى استخدام صواريخ «كينجال» فرط الصوتية بشكل خاص.

وسبق أن نددت الرئاسة الأوكرانية بما وصفته بأنه «استفزاز متعمد» تمارسه موسكو بعد إعلانها تسلل «مخربين» أوكرانيين إلى منطقة حدودية روسية. وقال مستشار الرئاسة ميخالو بودولياك على «تويتر»: «القصة عن جماعة التخريب الأوكرانية في روسيا هي استفزاز متعمد كلاسيكي. تريد روسيا تخويف سكانها لتبرير» غزوها لأوكرانيا، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس».