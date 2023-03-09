الانفصاليون الموالون لروسيا بمولدافيا يعلنون إحباط هجوم أوكراني على قادتهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سلطات منطقة ترانسدينستريا الانفصالية في مولدافيا، الخميس، إحباط هجوم اتهمت كييف بتدبيره ضد عدد من كبار المسؤولين في أجواء من التوتر الحاد المرتبط بالنزاع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الأمن العام في ترانسدينستريا في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنها «أحبطت هجوما إرهابيا» قامت حسب هذا المصدر، بـ«إعداده الخدمات الأمنية الأوكرانية ضد عدد من المسؤولين» في المنطقة الانفصالية. ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

ونهاية فبراير، نفت مولدافيا أن تكون أوكرانيا تشكل أي «تهديد مباشر»، لمنطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، ردا على تصريحات لوزارة الخارجية الروسية اتهمت كييف بـ«التحضير» لـ«غزو» هذه المنطقة المولدافية.