زيلينسكي يأمل بأن يحقق المتظاهرون في جورجيا «نجاحا ديموقراطيا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء عن أمله بأن يحقق آلاف المحتجين على مشروع قانون «العملاء الأجانب» في جورجيا «نجاحا ديموقراطيا» في تحرّكهم ضد تشريع يعتبره منتقدوه أشبه بالتشريع الروسي المستخدم لإسكات المنتقدين.

وقال زيلينسكي في مداخلته المسائية «ما من أوكراني لا يتمنى لجورجيا الصديقة النجاح. النجاح الديموقراطي، النجاح الأوروبي»، بحسب «فرانس برس».

احتجاجا على خطط حكومية لفرض قانون «العميل الأجنبي»

ودعت المعارضة الجورجية ومجموعات من المجتمع المدني إلى تظاهرات جديدة الأربعاء احتجاجا على خطط حكومية لفرض قانون «العميل الأجنبي» المثير للجدل والذي يذكّر بتشريع روسي يُستخدم للضغط على المعارضة.

تأتي الدعوة للتظاهر بعد توقيف أكثر من 60 شخصا وجرح عشرات من عناصر الشرطة في صدامات عنيفة شهدتها العاصمة تبيليسي في ساعة متأخرة الثلاثاء، وسط مخاوف إزاء تراجع عن إصلاحات ديموقراطية في جورجيا.

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وقال نيكا ميليا من «الحركة الوطنية المتحدة» تشكيلة المعارضة التي أسسها الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي: «اعتبارا من الساعة 3.00 بعد الظهر (11,00 ت غ) سيبدأ الجورجيون بالتجمع على جادة روستافيلي وهذا سيتواصل يوميا». كذلك دعت منظمات من المجتمع المدني إلى تظاهرات أمام البرلمان في وقت لاحق الأربعاء.

ويعارض المتظاهرون قانونا يتعلق بـ«شفافية التمويل الأجنبي» الذي يقول المنتقدون إنه يشبه قانونا روسيا يستهدف «العملاء الأجانب».

«عدو الشعب» العائدة للحقبة السوفياتية

والتصنيف في روسيا الذي يذكّر بعبارة «عدو الشعب» العائدة للحقبة السوفياتية، استخدمته السلطات الروسية بشكل مكثّف ضد معارضين وصحافيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، اتهموا بممارسة أنشطة سياسية بتمويل أجنبي.

ودافع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي عن سياساته «المتوازنة» المتعلقة بروسيا، بوصفها تهدف إلى ضمان «السلام والاستقرار». وبعدما أعطى النواب موافقتهم المبدئية على مشروع القانون، نزل آلاف الأشخاص للتظاهر الثلاثاء.

وعبرت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين وتعهدت برفض التشريع. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وقالت وزارة الداخلية إن المتظاهرين «ألقوا مقذوفات مختلفة، حجارة وأشياء حادة وسريعة الاشتعال.. وهاجموا جسديا عناصر شرطة وقاوموهم».