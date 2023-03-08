غوتيريس يدعو من أوكرانيا إلى «الأهمية البالغة» لتمديد اتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، أن من «بالغ الأهمية» تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المبرم مع روسيا والحيوي لإمدادات الغذاء العالمية والذي تنتهي مدته في 18 مارس.

وقال أنطونيو غوتيريس خلال زيارة لكييف «أود تأكيد الأهمية البالغة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في 18 مارس والعمل على تهيئة الظروف لإتاحة استخدام منشآت التصدير الأساسية عبر البحر الأسود على أفضل وجه ممكن»، بحسب «فرانس برس».

تصدير 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية

وبحسب غوتيريس، أتاح الاتفاق تصدير 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية التي كانت حتى ذلك الحين عالقة في الموانئ بسبب الغزو الروسي. وأوضح «ساهم (الاتفاق) في خفض الكلفة العالمية للغذاء ووفّر مساعدة حيوية للسكان الذين يدفعون أيضا ثمنا باهظا في هذه الحرب خصوصا في البلدان النامية».

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وذكّر غوتيريس بأن الحبوب والأسمدة الأوكرانية، وكذلك الروسية، «ضرورية للأمن الغذائي العالمي وأسعار المواد الغذائية» في ظل انتشار التضخم في العديد من البلدان.