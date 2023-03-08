  • Alwasat News
Atwasat

غوتيريس يدعو من أوكرانيا إلى «الأهمية البالغة» لتمديد اتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 09:51 مساء
غوتيريس يدعو من أوكرانيا إلى «الأهمية البالغة» لتمديد اتفاق الحبوب
سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية في تركيا. (الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، أن من «بالغ الأهمية» تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية المبرم مع روسيا والحيوي لإمدادات الغذاء العالمية والذي تنتهي مدته في 18 مارس.

وقال أنطونيو غوتيريس خلال زيارة لكييف «أود تأكيد الأهمية البالغة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في 18 مارس والعمل على تهيئة الظروف لإتاحة استخدام منشآت التصدير الأساسية عبر البحر الأسود على أفضل وجه ممكن»، بحسب «فرانس برس».

 تصدير 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية
وبحسب غوتيريس، أتاح الاتفاق تصدير 23 مليون طن من الحبوب الأوكرانية التي كانت حتى ذلك الحين عالقة في الموانئ بسبب الغزو الروسي. وأوضح «ساهم (الاتفاق) في خفض الكلفة العالمية للغذاء ووفّر مساعدة حيوية للسكان الذين يدفعون أيضا ثمنا باهظا في هذه الحرب خصوصا في البلدان النامية».

-  واشنطن تدعو موسكو إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
-  الأمم المتحدة: تصدير 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بفضل «مبادرة البحر الأسود»

وذكّر غوتيريس بأن الحبوب والأسمدة الأوكرانية، وكذلك الروسية، «ضرورية للأمن الغذائي العالمي وأسعار المواد الغذائية» في ظل انتشار التضخم في العديد من البلدان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس القريب

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس ...
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا

مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا
واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي

مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي
قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا

قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا
كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
«ولفرام لاخر» يرصد.. كيف احتفظ الصديق الكبير بمنصبه خلال عقد من الصراع؟

«ولفرام لاخر» يرصد.. كيف احتفظ الصديق الكبير بمنصبه خلال عقد من الصراع؟
د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من انتهازية.. وطوق النجاة في قيادات جديدة

د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من ...
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11...
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ستولتنبرغ: باخموت الأوكرانية قد تسقط في الأيام المقبلة
ستولتنبرغ: باخموت الأوكرانية قد تسقط في الأيام المقبلة
غوتيريس يعتبر فيديو إعدام جندي أوكراني أسير لدى الروس «صادما»
غوتيريس يعتبر فيديو إعدام جندي أوكراني أسير لدى الروس «صادما»
اليوم العالمي للمرأة: النساء يتظاهرن دفاعا عن حقوقهن المهددة في العالم (صور)
اليوم العالمي للمرأة: النساء يتظاهرن دفاعا عن حقوقهن المهددة في ...
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الأميركي الجهود الدولية لتحقيق التهدئة بالأراضي الفلسطينية
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الأميركي الجهود الدولية لتحقيق التهدئة...
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن...
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية...
المزيد
زيلينسكي يأمل بأن يحقق المتظاهرون في جورجيا «نجاحا ديموقراطيا»
زيلينسكي يأمل بأن يحقق المتظاهرون في جورجيا «نجاحا ......
غوتيريس يدعو من أوكرانيا إلى «الأهمية البالغة» لتمديد اتفاق الحبوب
غوتيريس يدعو من أوكرانيا إلى «الأهمية البالغة» لتمديد اتفاق ......
ماكرون وبايدن يبحثان آفاق عودة السلام في أوروبا على «المدى الطويل»
ماكرون وبايدن يبحثان آفاق عودة السلام في أوروبا على «المدى ......
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام ......
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الأميركي الجهود الدولية لتحقيق التهدئة بالأراضي الفلسطينية
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الأميركي الجهود الدولية لتحقيق ......
المزيد