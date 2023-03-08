غوتيريس يعتبر فيديو إعدام جندي أوكراني أسير لدى الروس «صادما»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، في كييف بالمشاهد «الصادمة» الواردة في مقطع مصور انتشر على الإنترنت ويظهر إعدام جندي أوكراني أسير، بالرصاص بعدما هتف «المجد لأوكرانيا».

وقال غوتيريس وإلى جانبه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن «المشاهد الأخيرة الصادمة لجندي أوكراني أعدم على ما يبدو في إجراءات موجزة، تذكير مأساوي آخر بضرورة التقيد الصارم بقوانين الحرب»، بحسب «فرانس برس».

الأمم المتحدة: «الفيديو يبدو صحيحًا»

واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن مقطع الفيديو الذي يُظهر ما يبدو أنه إعدام لجندي أوكراني أسير لدى الروس يهتف «المجد لأوكرانيا»، برصاص أُطلق من رشاش كلاشنكوف «يبدو صحيحا».

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وقالت ناطقة باسم المفوضية لوكالة «فرانس برس»: «نحن على علم بهذا الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يظهر جنديًا أوكرانيًا عاجزًا عن القتال أعدمته على ما يبدو القوات المسلحة الروسية. بناءً على مراجعة أولية، نعتقد أن الفيديو يبدو صحيحًا».

يتلفظ بعبارة «المجد لأوكرانيا» بلغته الأم

ويُظهر المقطع الجندي في زيه العسكري وسط أشجار وهو يدخن سيجارة ويتلفظ بعبارة «المجد لأوكرانيا» بلغته الأم في بادرة تحدٍ، قبل أن يجري إطلاق النار عليه في عملية إعدام ميدانية قيل أن من نفذتها كانت وحدة تابعة لمجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية.

وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي الإثنين بالعثور على قتلة الجندي الذي فتحت سلطات كييف تحقيقًا جنائيًا في مقتله. وفيما التزمت روسيا الصمت حيال الضجة التي أثارها مقطع الفيديو، فقد نفى مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين بشدة أن تكون مجموعته متورطة في إعدام الجندي الأوكراني.

وأكد بريغوجين الذي تشكل مجموعته رأس حربة في الهجوم على باخموت أنه «لا يوجد دليل» على هذا الاتهام.