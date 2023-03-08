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القضاء الأوروبي يلغي العقوبات المفروضة على والدة قائد «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 01:21 مساء
القضاء الأوروبي يلغي العقوبات المفروضة على والدة قائد «فاغنر»
قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين. (الإنترنت)
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ألغى القضاء الأوروبي، الأربعاء، عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على والدة رئيس مجموعة «فاغنر» المسلحة الروسية، في قرار أول ضمن سلسلة من القرارات المقبلة المتعلقة بالإجراءات العقابية التي فُرضت ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «رغم أن (يفغيني بريغوجين) مسؤول عن أعمال مست سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها؛ فإن الصلة بين السيدة (فيوليتا) بريغوجينا وابنها وقت اعتماد الإجراءات التقييدية لا تستند إلا إلى صلة القربى وبالتالي فهي ليست كافية لتبرير إدراجها في القوائم السوداء».

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