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قمة مرتقبة بين رئيس وزراء أستراليا وبايدن قد تشهد إبرام صفقة الغواصات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 12:26 مساء
قمة مرتقبة بين رئيس وزراء أستراليا وبايدن قد تشهد إبرام صفقة الغواصات
علم أستراليا في ملبورن، 14 يناير 2019. (أ ف ب)
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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأربعاء، أنه سيزور قريبا الولايات المتحدة، للقاء الرئيس جو بايدن، في قمة يُتوقع أن يتخللها إعلان اتفاق ضخم تستحوذ بموجبه كانبيرا على غواصات تعمل بالدفع النووي.

وقال ألبانيزي: «سألتقي الرئيس بايدن في الولايات المتحدة. سنعلن قريبا مزيد التفاصيل بشأن الإجراءات التي سيجرى اتخاذها». ومن شأن حيازة أستراليا غواصات تعمل بالدفع النووي أن يغير ميزان القوى العسكرية في منطقة المحيط الهادئ، وفق وكالة «فرانس برس».

أستراليا تلغي صفقة الغواصات الفرنسية
وفي سبتمبر 2021 أثارت أستراليا غضب فرنسا بإعلانها إلغاء عقد بقيمة 56 مليار يورو لشراء غواصات من مجموعة «نافال» الفرنسية والاستعاضة عنها بغواصات تعمل بالدفع النووي، قالت كانبيرا إنها ستستحوذ عليها بموجب انضمامها إلى تحالف «أوكوس» الثلاثي (أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا).

وبفضل انضمامها إلى هذا التحالف ستحصل أستراليا على ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية، في خطوة قال ألبانيز إنها ستشكل «أكبر قفزة فردية» في القدرات الدفاعية للبلاد في تاريخها.

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وعلى مدار الأشهر الـ18 المنصرمة، جرت خلف الكواليس محادثات مفصلة بين واشنطن وكانبيرا ولندن حول حصول أستراليا على تقنيات الدفع النووي الفائقة الحساسية. ويتعلق الأمر بالدفع النووي حصرا وليس بالأسلحة النووية، إذ إن أستراليا استبعدت امتلاك السلاح الذري.

وستكون هذه المرة الأولى منذ ستينيات القرن الماضي التي تحصل فيها دولة ما على تكنولوجيا الدفع النووي الأميركية. فحتى الآن، وحدها بريطانيا حصلت على مساعدة من الولايات المتّحدة لتصميم غواصات تعمل بالدفع النووي. ويصعب اكتشاف الغواصات التي تعمل بالدفع النووي، إذ يمكنها السفر لمسافات طويلة ولفترات طويلة.

ومن المتوقع أن يجرى تسليح الغواصات الأسترالية بصواريخ «كروز» المتطورة. وكانت بكين قد عبرت عن معارضتها الشديدة لحيازة كانبيرا هذه الغواصات، ورأت في هذه الخطوة تطورا «خطيرا» يهدف إلى محاصرتها.

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