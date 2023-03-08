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فنزويلا: غوايدو يترشح للانتخابات التمهيدية للمعارضة تمهيدا للاقتراع الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 11:25 صباحا
فنزويلا: غوايدو يترشح للانتخابات التمهيدية للمعارضة تمهيدا للاقتراع الرئاسي
زعيم المعارضة غوايدو أمام صورة للرئيس مادورو في كراكاس. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلن حزب خوان غوايدو، الذي اعترفت به المعارضة الفنزويلية وجزء من المجتمع الدولي «رئيسا موقتا» لفنزويلا من 2019 إلى 2022، ترشحه للانتخابات التمهيدية للمعارضة لمواجهة الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2024.

وقال فريدي سوبرلانو، المنسق السياسي للحزب الذي أسسه ليوبولدو لوبيز المعارض اللاجئ في إسبانيا، في مؤتمر صحفي «تقرر أن يكون خوان غوايدو مرشح حزب الإرادة الشعبية». وفي وقت لاحق كتب غوايدو في تغريدة أن دعم الحزب «مسؤولية كبيرة»، مؤكدا أنه «سيواصل جولاته في البلاد (...) حسب احتياجات وتطلعات شعبنا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ووعدت المعارضة بتنظيم انتخابات تمهيدية في 22 أكتوبر المقبل في ضوء الانتخابات الرئاسية للعام 2024 التي لم يتحدد موعدها الدقيق بعد. وحتى الآن أعلن أنريكي كابريليس وهو شخصية معارضة أخرى والمرشح مرتين للرئاسة، وماريا كورينا ماتشادو من الجناح الأكثر راديكالية للمعارضة، رسميا ترشحهما.

- المعارضة الفنزويلية المنقسمة تحلّ حكومة غوايدو الموقتة

انقسامات داخل المعارضة الفنزويلية
وغوايدو (39 عاما) الرئيس السابق للجمعية الوطنية أعلن نفسه في يناير 2019 رئيسا موقتا بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018. ولم تعترف المعارضة التي قاطعت الاقتراع وجزء من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، بفوز مادورو، ودعمت مبادرة غوايدو.

وعهدت إلى غوايدو مراقبة الأصول الفنزويلية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات المفروضة على الحكومة. ومع ذلك تلاشى التأييد لهذه «الرئاسة الوهمية والمجردة من الصلاحيات» بينما كان يتبين أن التجربة غير مجدية. ووضعت المعارضة المنقسمة جدا، حدا لهذه الرئاسة في ديسمبر الماضي.

ويرى محللون أن جزءا من المعارضة رفض أن يستغل غوايدو وضعه «كرئيس» ليبدو زعيما للمعارضة. ومثل منافسه كابريليس وعدد من الشخصيات المعارضة الأخرى، لا يتمتع غوايدو من حيث المبدأ بالأهلية، بسبب صدور أحكام قضائية بحقه. لكن المعارضة تنفي باستمرار عدم أهلية مرشحيها، متهمة القضاء بالخضوع لأوامر السلطة.

وتشكل أهلية شخصيات المعارضة إحدى النقاط الحاسمة في المفاوضات المستمرة منذ سنوات في المكسيك بين السلطة والمعارضة التي تريد أن يتمكن جميع المرشحين من خوض السباق. والحوار في المكسيك متوقف منذ نوفمبر بانتظار الإفراج عن أموال مجمدة بسبب العقوبات الدولية ضد مادورو للتعامل مع الأزمة الإنسانية.

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