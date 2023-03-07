أميركا تسجل أكثر من 100 عملية إطلاق نار جماعي خلال 64 يوما فقط

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوزت حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة ليوم الأحد الماضي الـ100 عملية، وفقًا لمنظمة «أرشيف العنف المسلح»، الذي يُعرّف عملية إطلاق النار الجماعية بأنها عملية تؤدي إلى إصابة أو مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، ليس بينهم مطلق النار.

وهذا يعني أن 100 عملية إطلاق نار جماعي حدثت خلال 64 يومًا منذ بداية 2023، أي بمعدل أكثر من حادثة في اليوم الواحد. وأدى إطلاق النار الجماعي رقم 100 هذا العام إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة شخص آخر في بولينغبروك بولاية إلينوي، بحسب «يورو نيوز».

52 حادث إطلاق نار جماعي في يناير

ووفقًا لبيانات «أرشيف العنف المسلح»، لم يسبق أن تجاوزت الولايات المتحدة الـ100 عملية إطلاق نار جماعي حتى 19 مارس العام 2022 و22 من الشهر نفسه العام 2021.

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وحصل 52 حادث إطلاق نار جماعي في يناير، و41 في فبراير و11 للآن في مارس، أي 104 حوادث، وهذه بداية سريعة مقارنة بالسنوات السابقة. ولقي ما لا يقل عن 7537 شخصًا حتفهم نتيجة لأشكال مختلفة من العنف المسلح في البلاد حتى الآن هذا العام.