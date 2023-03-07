وزير الدفاع الأميركي يدعو إلى تعزيز وتوسيع العلاقة مع العراق خلال زيارة لبغداد

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، عن أمله في تعزيز وتوسيع الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق، خلال زيارة مفاجئة لبغداد قبل فترة وجيزة من الذكرى العشرين للغزو الأميركي الذي أطاح بصدام حسين.

وقال أوستن للصحفيين بعد لقائه رئيس حكومة العراق إن القوات الأميركية التي تعمل ضمن التحالف الدولي ضد الجهاديين مستعدة للبقاء في العراق في حال كان هناك طلب من الحكومة العراقية بالنسبة لموضوع ما زال حساسا ومثيرا للانقسام، بحسب «فرانس برس».

في العشرين من مارس 2003، شن الجيش الأميركي على رأس تحالف دولي عملية عسكرية أدت إلى إسقاط نظام صدام حسين، وفتحت الباب أمام واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ العراق، شهدت اقتتالا طائفيا دمويا وحالة من عدم الاستقرار السياسي.

بغداد تحتفظ بعلاقات قوية مع واشنطن

تحتفظ بغداد حاليا بعلاقات قوية مع واشنطن، لا سيما في المجال العسكري، على الرغم من أن السلطات العراقية تحولت في السنوات الأخيرة إلى حليف قوي لإيران المجاورة وصاحبة النفوذ في البلاد. وتفرض هذه التحالفات المتناقضة أحيانا على السلطات العراقية القيام بعملية توازن حساسة بين الطرفين.

والتقى وزير الدفاع الأميركي الثلاثاء في بغداد نظيره العراقي ثابت العباسي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال أوستن للصحفيين عقب محادثاته «أنا متفائل بشأن مستقبل شراكتنا. الولايات المتحدة سوف تواصل تعزيز وتوسيع شراكتنا لصالح دعم الأمن والاستقرار والسيادة في العراق».

2500 عنصر من القوات الأميركية متمركز في العراق

بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني «حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوطيدها، على مختلف المستويات والصعد»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي».

وما زال هناك نحو 2500 عنصر من القوات الأميركية متمركزا في العراق في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش». وعلى الرغم من هزيمة التنظيم في العراق في العام 2017، فإن الجهاديين يتبنون هجمات دموية متفرقة من وقت لآخر فيما يعمل التحالف الدولي على شل قدرتهم في البروز مجددا. وأواخر العام 2021، أعلن العراق «انتهاء المهمة القتالية» للتحالف الدولي، والإبقاء فقط على قوات أجنبية تقوم بدور استشاري وتدريبي.

- وزير الدفاع الأميركي في بغداد في زيارة غير معلنة

- رئيس وزراء العراق يؤكد الحرص على «تعزيز العلاقات مع واشنطن»

قال أوستن إن «القوات الأميركية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية. هذه القوات غير قتالية وتعمل على تقديم المشورة والدعم في الحرب ضد الإرهاب التي يقودها العراق، وهذه مهمة حاسمة ونحن فخورون بدعم شركائنا العراقيين».

استهداف قواعد لقوات التحالف بالصواريخ والمسيرات

وأضاف «لكن يجب أن نكون قادرين على العمل بأمن وأمان لمواصلة هذا العمل الحيوي. لذلك أود أن أشكر رئيس الوزراء السوداني ووزير الدفاع عباسي على التزامهما اليوم بضمان حماية قوات التحالف ... من جهات حكومية وغير حكومية».

وفي السنوات الأخيرة، استُهدفت قواعد تتواجد فيها قوات التحالف بالصواريخ والمسيرات، وإن لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الضربات فإنه غالبًا ما يجري إلقاء اللوم على فصائل مسلحة موالية لإيران.

ويطالب السياسيون الشيعة المقربون من إيران، لا سيما الكتل الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، مرارا برحيل كل القوات الأميركية من العراق. مع ذلك، فإن هذا الخطاب تراجع أخيرا منذ وصول السوداني إلى السلطة.

أجرى وزير الدفاع الأميركي كذلك زيارة إلى إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، حيث التقى رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، الحليف القوي لواشنطن.

وقال بارزاني «نشكر دوركم في مساعدة البشمركة، ونشكر الولايات المتحدة على الدعم المتواصل للعراق وإقليم كردستان. لدينا مصالح مشتركه مع الولايات المتحدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على مصالحه».

تعاني بغداد من حالة عدم استقرار سياسي مزمنة

تراجعت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لا سيما بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بقصف مسيرة أميركية في يناير 2020 على طريق مطار بغداد. وفي حين يملك العراق موارد نفطية هائلة، فهو ما زال يعاني من تهالك في بنيته التحتية ومن فساد مزمن.

كذلك، تعاني البلاد من حالة عدم استقرار سياسي مزمنة، فرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي سمته كتل سياسية لها علاقات قوية مع إيران وتملك الغالبية في البرلمان، وصل إلى السلطة أواخر العام 2022 بعد مفاوضات مطولة وأكثر من عام على الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.

وشهدت بغداد في الأسابيع الأخيرة حركة دبلوماسية واسعة مع استقبال المسؤولين العراقيين تواليا وزراء خارجية السعودية وإيران وروسيا، ثم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مطلع مارس.