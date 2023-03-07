  • Alwasat News
Atwasat

زلزالان قويان يضربان جنوب الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 03:48 مساء
زلزالان قويان يضربان جنوب الفلبين
تلاميذ في مدرسة بوسو الثانوية يحتمون داخل الصف بعدما ضرب زلزال بقوة ست درجات جنوب الفلبين، 7 مارس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

ضرب زلزالان قويان جنوب الفلبين الثلاثاء، على ما أعلنت السلطات، فيما أدى الزلزال الثاني إلى تدمير مبان ودفع مئات القرويين إلى ترك منازلهم.

ووقع زلزال بقوة ست درجات على عمق ضئيل قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (06,00 ت غ)، في مقاطعة دافاو دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو، على بعد كيلومترات قليلة من ماراغوسان، على ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

والزلازل التي تقع على عمق ضئيل غالبا ما تلحق أضرارا أكبر من تلك العميقة، إلا أن السلطات المحلية قالت إن هزة الثلاثاء لم تلحق أضرارا كبيرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

- زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب الفلبين

لكنّ زلزالا ثانيا قوته 5,6 درجة، وقع على عمق ضئيل بعد ثلاث ساعات تقريبا في نيو باتان المجاورة تسبب في انهيار بعض المنازل.

وقالت لين دولولاسا، المسؤولة عن إدارة الكوارث في هذه المنطقة، إن نحو 300 شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في قرية أنداب، حيث «انهار عدد من المنازل».

كذلك أصيب 100 شخص داخل مركز تسوق في مدينة تاغوم في مقاطعة دافاو ديل نورتي المجاورة، بشظايا زجاج محطم وألواح متساقطة أثناء فرارهم من المبنى، على ما أفاد المسؤول المحلي جاي سوايباغيو.

وأوضح سوايباغيو لوكالة «فرانس برس»، «كنت في الطابق الثالث أشتري لوازم مكتبية عندما وقع الزلزال».

وأظهرت صور نشرت على صفحة وكالة الكوارث في دافاو ديل نورتي، على «فيسبوك» أجزاء منهارة من السقف داخل مركز تسوق تاغوم، بسبب «سلسلة الهزات».

واستمر الزلزال الأول 30 ثانية، وتلته هزات ارتدادية على ما أفادت الشرطية ستيفاني كليمين، من مدينة تاغوم الواقعة على مسافة 40 كيلومترا من ماراغوسان.

وأضافت لوكالة «فرانس برس»، «احتمينا فورا تحت مكاتبنا وعندما توقفت الأرض عن الاهتزاز خرجنا» من المبنى، موضحة «ما زلنا في الخارج لأن هزة ارتدادية معتدلة وقعت للتو».

وأشارت كليمين إلى أن الزلزال الذي يبدو أنه لم يدمر شيئا، كان قويا بما يكفي «لإثارة الخوف».

على «حزام النار»
وتشهد الفلبين هزات شبه يومية بسبب موقعها على «حزام النار» الذي يتسبب بنشاط زلزالي وبركاني، ويمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

وغالبية ما تكون الزلازل ضعيفة ولا يشعر بها السكان، لكن بعضها يضرب عشوائيا ويكون قويا في ظل غياب للتكنولوجيا التي تمكن من توقع حدوثها، ويجري الدفاع المدني بانتظام تدريبات على زلازل.

 ووقع آخر زلزال كبير في أكتوبر الماضي بشمال الفلبين، بقوة 6,4 درجة بلدة دولوريس الجبلية في مقاطعة أبرا، ما أسفر عن إصابة الكثير من الأشخاص وإلحاق أضرار بمبان وقطع التيار الكهربائي عن معظم المنطقة.

وفي يوليو 2022، تسبب زلزال بقوة 7 درجة في مقاطعة ابرا الجبلية بانزلاقات تربة وتصدعات في الأرض ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة المئات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
البرازيل تحقق في قضية المجوهرات.. هل تلقى بولسونارو «هدايا سرية» من السعودية؟

البرازيل تحقق في قضية المجوهرات.. هل تلقى بولسونارو «هدايا سرية» من السعودية؟
«تويتر» يشهد تعطل الروابط الخارجية في المنصة

«تويتر» يشهد تعطل الروابط الخارجية في المنصة
«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»

«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»
د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من انتهازية.. وطوق النجاة في قيادات جديدة

د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من ...
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد

ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز

حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
سعيا لخفض معدلات السمنة.. الوجبات الصحية تلقى رواجا في السعودية

سعيا لخفض معدلات السمنة.. الوجبات الصحية تلقى رواجا في السعودية
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيلاروس تعلن اعتقال «مخربين وإرهابيين» استهدفوا طائرة تجسس روسية على أراضيها
بيلاروس تعلن اعتقال «مخربين وإرهابيين» استهدفوا طائرة تجسس روسية ...
الأمم المتحدة: الأضرار المباشرة الناجمة عن زلزال تركيا تتجاوز 100 مليار دولار
الأمم المتحدة: الأضرار المباشرة الناجمة عن زلزال تركيا تتجاوز 100...
وزير الدفاع الروسي: السيطرة على باخموت أساسية لمزيد من الهجمات الروسية في أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي: السيطرة على باخموت أساسية لمزيد من الهجمات ...
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وهيئات في 6 دول بسبب العنف ضد المرأة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وهيئات في 6 دول بسبب العنف...
عمليات توقيف في إيران على خلفية تسميم الطالبات بالمدارس
عمليات توقيف في إيران على خلفية تسميم الطالبات بالمدارس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن...
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية...
المزيد
حكومة لندن تستعد لطرح نص ضد الهجرة غير القانونية يتحدى التشريعات الدولية
حكومة لندن تستعد لطرح نص ضد الهجرة غير القانونية يتحدى ......
زلزالان قويان يضربان جنوب الفلبين
زلزالان قويان يضربان جنوب الفلبين...
غوتيريس في طريقه إلى كييف للقاء زيلينسكي
غوتيريس في طريقه إلى كييف للقاء زيلينسكي...
عمليات توقيف في إيران على خلفية تسميم الطالبات بالمدارس
عمليات توقيف في إيران على خلفية تسميم الطالبات بالمدارس...
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وهيئات في 6 دول بسبب العنف ضد المرأة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وهيئات في 6 دول بسبب ......
المزيد