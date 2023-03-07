مصرع ستة جنود بيروفيين غرقا خلال فرارهم من متظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط

لقي ستّة عسكريين حتفهم، غرقاً في نهر في جنوب البيرو أثناء محاولتهم الفرار من متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يهدّدونهم، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإثنين.

وقالت الوزارة، في بيان إنّ العسكريين الستّة غرقوا الأحد في المياه الجليدية، فيما جرى العثور على جثثهم الإثنين، مشيرة إلى أنّ الحادث وقع في منطقة بونو في نهر إلاف، أحد روافد بحيرة تيتيكاكا عند الحدود مع بوليفيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت حصيلة أولى أفادت بغرق عسكري واحد، وفقدان رفاقه الخمسة، لكنّ فرق البحث ما لبثت أن عثرت على البقية.

وكتبت الوزارة في تغريدة على تويتر، «مع العثور على جثة العريف كارلوس كويسبي مونتاليكو، انتهت عملية البحث التي انطلقت في أعقاب هذه الأحداث المؤسفة»، مضيفة «المجد والخلود لعريفنا الشجاع ورفاقه الخمسة».

«لم يكن لدينا سبيل آخر للفرار»

وبحسب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، الجنرال جوني ليون، فإنّ وحدة عسكرية تعرّضت لهجوم من قبل «السكّان».

ووفقاً للجيش فقد حاول أفراد هذه الوحدة الفرار من متظاهرين كانوا يطالبون باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، التي خلفت الرئيس بيدرو كاستيلو في ديسمبر، بعدما عزله البرلمان.

وقال أحد العسكريين الذين نجح في عبور النهر، وكتبت له النجاة خلافاً لرفاقه الستّة «لقد عبرنا النهر (...) لأنه لم يكن لدينا سبيل آخر للفرار».

وأضاف في تسجيل فيديو بثّته الوزارة، وبدا فيه ملتحفاً ببطانية، «لقد حاصرَنا 800 إلى 900 شخص وبدأوا برشقنا بالحجارة (...) كانوا ينعتوننا بالفاسدين والقتلة».

وأوضح أنّ أفراد الوحدة حاولوا صنع سلسلة بشرية، لكنّ «التيار جرفنا وبدأ البعض يغرق».

- مقتل جندي غرقا وفقدان 5 آخرين في بيرو خلال فرارهم من متظاهرين

وفي مقطع الفيديو ظهر 15 عسكرياً جالسين بجانب بعضهم البعض، يلفّون أجسادهم ببطانيات ويقدّمون تقريراً لرئيسهم حول الواقعة.

وكانت السلطات الصحّية في بونو أعلنت الأحد، أنّها عالجت خمسة عسكريين من انخفاض في حرارة الجسم، بعدما أنقذهم قرويون.

أزمة سياسية واجتماعية

وبحسب الجيش فإنّ عناصر هذه الدورية كانوا متوجّهين إلى مدينة خولي، حيث أدّت تظاهرات السبت إلى جرح 16 شخصاً على الأقلّ.

وغرقت البيرو في أزمة سياسية واجتماعية خطرة اندلعت في السابع من ديسمبر، عندما عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيو وعيّن محلّه نائبته دينا بولوارتي.

وكاستيو البالغ 53 عاماً، والذي أودع السجن مذّاك، متّهم بأنه حاول تنفيذ انقلاب عندما أراد حلّ البرلمان الذي كان يستعدّ لإقالته.

وأدّت إطاحته بعد 17 شهرا من وصوله إلى الرئاسة إلى تظاهرات عنيفة استمرّت شهرين وأسفرت عن 56 قتيلًا، بينهم العسكريون الستّة، وأكثر من 1300 جريح نصفهم عناصر من الجيش والشرطة.

ويطالب المحتجّون باستقالة بولوارتي وحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هذا العام.