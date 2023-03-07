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البرازيل تحقق في قضية المجوهرات.. هل تلقى بولسونارو «هدايا سرية» من السعودية؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 10:39 صباحا
البرازيل تحقق في قضية المجوهرات.. هل تلقى بولسونارو «هدايا سرية» من السعودية؟
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بين أنصاره في أورلاندو بولاية فلوريدا، 31 يناير 2023. (أ ف ب)
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أعلنت السلطات البرازيلية فتح تحقيقات لتحديد ما إذا كان مسؤولون في حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو قد أدخلوا إلى البلاد خلافا للقانون مجوهرات قدمتها السعودية هدية له ولزوجته.

وقالت جريدة «أو إستادو دي ساو باولو»، الجمعة، إن وفدا من حكومة بولسونارو حاول في أكتوبر 2021 أن يُدخل إلى البلاد مجوهرات بقيمة 3.2 مليون دولار من دون أن يصرح عنها للجمارك لكن محاولة التهريب هذه فشلت، وأضافت أن عناصر الجمارك عثروا على هذه المجوهرات داخل حقيبة موظف حكومي أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

ووفقاً للجريدة، فإن هذه المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس السابق. ونقلت الجريدة عن بنيتو ألبوكيركي الذي كان وزيرا للمناجم والطاقة في حكومة بولسونارو قوله إن مجموعة ثانية من المجوهرات تضم خصوصا ساعة وقلم حبر من ماركة «شوبارد» السويسرية الفاخرة، أُدخلت إلى البرازيل دون أن تعلم الجمارك بأمرها.

- بولسونارو ينفي تهريب مجوهرات سعودية إلى البرازيل

انتهاك لقوانين الجمارك البرازيلية
وردّا على هذه المعلومات، قالت مديرية الضرائب في بيان نقلته «فرانس برس»، الإثنين، إنّها ستتّخذ «كل الإجراءات» اللازمة إذا ما تأكدت صحة هذه الوقائع، وأوضحت أن «عدم التصريح وعدم دفع الرسوم» المترتّبة على إدخال مثل هذه المجوهرات والمقتنيات الثمينة «يشكلان انتهاكا لقانون الجمارك».

بدورها، أعلنت الشرطة الفدرالية في ولاية ساو باولو، الإثنين، أنّها وبناءً على طلب وزير العدل فلافيو دينو فتحت تحقيقاً بشبهة «استيراد غير قانوني» لمجوهرات. ونفى بولسونارو، السبت، أن يكون قد قام بأي عمل «غير قانوني»، وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن برازيل» الإخبارية «إنهم يتّهمونني بهدية لم أطلبها ولم أحصل عليها».

وينصّ القانون البرازيلي على أنه إذا دخل أي راكب البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعين عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقة عليها. بالمقابل، يمكن إدخال أي سلعة، بغض النظر عن قيمتها، دون دفع أي رسم عليها، بشرط أن يجرى التصريح عنها على أنها هدية رسمية للدولة. لكن في هذه الحالة، تصبح ملكية المجوهرات للدولة ولا يمكن لبولسونارو وزوجته أن يحصلا عليها بعد انتهاء الولاية.

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