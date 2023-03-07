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فشل عملية إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد «إتش 3»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 10:31 صباحا
فشل عملية إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد «إتش 3»
صاروخ «إتش 3» الياباني ينفصل عن منصة الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، 7 مارس 2023, (أ ف ب)
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فشلت عملية إطلاق صاروخ ياباني من الجيل الجديد «إتش 3»، اليوم الثلاثاء، ما دفع وكالة الفضاء اليابانية إلى إصدار أمر بتدميره ذاتياً بعدما توصّلت إلى أنّ المهمة ستفشل.

ويشكّل فشل إطلاق الصاروخ ضربة لوكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، بعد محاولة فاشلة أولى لإطلاقه خلال الشهر الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

إلا أنّ عملية الإطلاق الثلاثاء، بدا أنها ستنجح لأنّ الصاروخ تمكّن من الإقلاع عند الساعة 10,37 صباحاً (01,37 بتوقيت غرينتش) من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب غرب اليابان، ومع أنّ المرحلة الأولى من انفصال الصاروخ عن قاعدته سارت كما كان متوقعاً، بدأت تظهر مؤشرات وجود مشكلة ما.

«سرعة الصاروخ تنخفض»
وقال معلّقون في بث مباشر أطلقته الوكالة اليابانية لعملية الإقلاع، «يبدو أنّ سرعة الصاروخ تنخفض»، ثم أعلن مركز القيادة «عدم تأكيد سير المرحلة الثانية المتمثلة في تشغيل محركات الصاروخ بنجاح».

- فشل إطلاق صاروخ يشكل ضربة لوكالة الفضاء اليابانية

ثم أوقف البث المباشر لفترة وجيزة، مع إطلاق رسالة تقول «نتحقق من الوضع الحالي. الرجاء الانتظار»، وبعدها أعلن مركز القيادة فشل المهمة عندما استؤنف البث، مضيفا «تلقى الصاروخ أمراً بالتدمير الذاتي لعدم إمكان نجاح المهمة».

ولم يُعرف بصورة فورية، السبب الكامن وراء فشل عملية الإطلاق.

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