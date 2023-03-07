بيونغ يانغ: واشنطن تفاقم التوترات عمدا بمناوراتها الجوية مع سيول

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بأنها تُفاقم عمداً التوتّرات بمناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وفق ما نقلت عنها الوكالة المركزية الكورية الشمالية الثلاثاء.

وجاء في بيان للخارجية الكورية الشمالية أنه «على الرغم من تحذيراتنا المتكرّرة، تتعمد الولايات المتحدة الاستمرار في مفاقمة الأوضاع»، مشددة على أن «المناورات الجوية المشتركة الأخيرة.. تظهر بوضوح أن الخطة الأميركية لاستخدام أسلحة نووية ضد جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية يتم الدفع بها قدما على مستوى حرب فعلية»، بحسب وكالة «فرانس برس».