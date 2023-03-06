إيران تحكم بالإعدام على ستة رجال دينوا بتنفيذ هجمات مسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة إيرانية، حكماً بالإعدام على ستة رجال متهمين بالانتماء إلى «مجموعة إرهابية»، نفذت هجمات في جنوب غرب البلاد من 2017 إلى 2019، وفق ما أفادت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية الإثنين.

وقالت الوكالة إن محكمة الأهواز أصدرت «حكماً بالإعدام على ستة أشخاص من أعضاء حركة النضال الإرهابية»، مدانين بتنفيذ «عمليات مسلحة في محافظة خوزستان»، بحسب وكالة «فرانس برس».

واتُهمت المجموعة بقتل أربعة أشخاص بينهم شرطي وعنصران من قوات التعبئة «الباسيج» بين مارس 2017 ومارس 2019، «بناء على أوامر قادتهم المقيمين في أوروبا، مثل حبيب نبغان، وحبيب الله جعب»، بحسب المصدر نفسه.

ثاني أكثر دولة تنفّذ عقوبة الإعدام

واختفى الإيراني السويدي حبيب الله جعب خلال زيارة إلى تركيا في أكتوبر 2020 وظهر مجددًا معتقلًا في إيران، ويحاكم منذ 2022 بتهم «الإرهاب»، ونشر «الفساد في الأرض»، وترؤسه مجموعة انفصالية عربية.

- «العفو الدولية»: إيران أعدمت 94 شخصا في يناير وفبراير

واتهمت مجموعته بـ«التعاون مع مجموعات إرهابية أخرى» في هجوم نفذته خلال احتفال عسكري في الأهواز عاصمة خوزستان، خلف 25 قتيلاً و249 جريحًا في سبتمبر 2018.

وتؤكد منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية، أن إيران هي أكثر دولة تنفّذ عقوبة الإعدام بعد الصين.