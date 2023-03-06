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اليوم الأول في جامعات أفغانستان.. للشبان فقط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 01:18 مساء
اليوم الأول في جامعات أفغانستان.. للشبان فقط
طلاب خلال صفّ بعد إعادة فتح الجامعات في كابول، 6 مارس 2023. (أ ف ب)
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عاد الشبان إلى مقاعد الدراسة في الجامعات الأفغانية التي أعادت فتح أبوابها، اليوم الإثنين، بعد عطلة شتوية طويلة، بخلاف الشابات اللواتي ما زال نظام طالبان يحرمهن من التعليم، وفق وكالة «فرانس بس».

ويندرج قرار طالبان في سياق قيود كثيرة انتهكت حقوق النساء في أفغانستان منذ عودة الحركة إلى الحكم في أغسطس 2021. وأثار منع الفتيات من ارتياد الجامعات موجة إدانات في كل دول العالم، وبينها دول إسلامية. وقالت راحلة (22 عاما)، من إقليم غور في وسط البلاد، «شعر بحزن شديد لرؤية الشبان يذهبون إلى الجامعة بينما نبقى نحن في المنزل». وأضافت «إنه تمييز ضد الفتيات، لأن الإسلام يسمح لنا بمتابعة الدراسات العليا وبأن نكون جزءا من المجتمع».

وفي نهاية ديسمبر حظر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم على النساء ارتياد الجامعات وبرر قراره بـ«عدم التزام الطالبات، التعليمات بشأن الحجاب»، في إشارة إلى إلزامية تغطية المرأة رأسها ووجهها وجسدها بالكامل في أفغانستان. وكانت الجامعات وضعت قواعد جديدة بعد عودة طالبان إلى السلطة هدفت خصوصا إلى فصل صفوف الشبان عن الشابات. ولم يُسمح لهن بتلقي الدروس إلا من معلمات أو رجال مسنين.

المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات
وفي حين يقول مسؤولون في طالبان إن منع الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات موقت، لم تحدد الحركة جدولا زمنيا لإعادة فتح هذه المؤسسات، علما أن المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات منذ عام ونصف العام. وشكل قرار طالبان بحظر التعليم للشابات صدمة بالنسبة للأفغانيات اللواتي خضن امتحانات الدخول إلى الجامعات قبل أقل من ثلاثة أشهر.

ورغم تعهد حركة طالبان بإبداء مرونة أكبر بعد توليها السلطة، إلا أنها سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001. وزادت حركة طالبان تدريجيا التدابير المقيدة للحريات، لا سيما في حق النساء اللواتي استبعدن من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجورا زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.

ولم يعد يحق للنساء السفر من محرم وينبغي عليهن ارتداء البرقع. وفي نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

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