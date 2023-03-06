المرشد الأعلى الإيراني يعفو عن أكثر من 80 ألف سجين

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين، أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي، عفا عن أكثر من 80 ألف سجين.

ومن المتوقع الإفراج عن الكثير من الذين جرى سجنهم خلال موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما جرى الإفراج عن نشطاء حقوقيين مؤخرا، وفق وكالة الأنباء الألمانية «أ د ب ».

- خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من السجناء لهم علاقة بالاحتجاجات

وأمر المرشد بتنفيذ قرار العفو في فبراير الماضي قبل ذكرى الثورة الإسلامية 1979.

ضغوط بعد ممارسات قاسية

ولا يشمل قرار العفو الذين أدينوا بالتجسس والقتل والتدمير وأعمال الحرق العمد لمباني حكومية أو عسكرية.

ويقول منتقدو النظام إن قرارات العفو محاولة لتهدئة المتظاهرين، بعدما تعرضت القيادة الدينية والسياسية في إيران للضغط بسبب ممارساتها القاسية.