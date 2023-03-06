رئيس الوزراء اليوناني يكلّف المحكمة العليا بالتحقيق في حادث القطار

القاهرة - بوابة الوسط

طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين، من المحكمة العليا إعطاء «الأولوية القصوى»، للتحقيقات المرتبطة بحادث القطار في اليونان، وفق ما أعلن مكتبه الاثنين.

وجاء في رسالة وجّهها ميتسوتاكيس إلى المدّعي العام في المحكمة العليا، «الشعب اليوناني يريد توضيحًا فوريًا وشاملًا للحوادث الجنائية المرتبطة بهذا الحادث المأساوي»، الذي وقع في 28 فبراير، وتسبب بمقتل 57 شخصًا على الأقلّ وأثار احتجاجات في البلاد، بحسب وكالة «فرانس برس».

تظاهرات واعتذار وطلب الصفح

وكان ميتسوتاكيس اعتذر من الشعب اليوناني وذوي الضحايا في خطاب رسمي أمس الأحد.

وكتب في رسالة موجهة إلى اليونانيين ونشرها بشكل خاص على حسابه على فيسبوك «كرئيس للوزراء، أنا مدين للجميع، ولا سيما لأقارب الضحايا، (بطلب) الصفح».

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- صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار

الأحد اندلعت صدامات عنيفة الأحد بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا خلال تجمّع احتجاجي.

وأضرم متظاهرون النار في حاويات نفايات وألقوا زجاجات مولوتوف، فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل الصوتية في وسط العاصمة اليونانية.