بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً...

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في نشرتها اليومية حول الحرب في أوكرانيا، إن الجيش الروسي يعيد تسليح قواته بدبابات تي-62 سوفياتية الصنع، التي أدخلت الخدمة العسكرية عام 1954.
ولدى روسيا آلاف الدبابات المتروكة في مستودعات (وأحياناً في الهواء الطلق)، كإرث عسكري من الاتحاد السوفياتي، بحسب وكالة «يورو نيوز».
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قالت الوزارة البريطانية إن هناك «احتمالاً واقعياً»، بتزويد الجيش بتلك الدبابات التي يبلغ عمرها 60 عاماً، خصوصاً جيش دبابات الحرس الأول [كتيبة دبابات تابعة للقوات البرية في الجيش الروسي]، والذي كان من المتوقع أن يتلقى الجيل الأحدث من دبابة القتال الرئيسية أرماتا من عام 2021.
سحب ما يقرب من 800 دبابة
وقالت الوزارة إنه جرى سحب ما يقرب من 800 دبابة من هذا النوع منذ عام 2022، وتعديلها للاستخدام في النزاع ولكنها لا تزال تفتقد إلى ميزات ضرورية حالياً أبرزها الدروع التفاعلية المتفجرة التي تؤمن درعاً لها.
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