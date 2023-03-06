بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في نشرتها اليومية حول الحرب في أوكرانيا، إن الجيش الروسي يعيد تسليح قواته بدبابات تي-62 سوفياتية الصنع، التي أدخلت الخدمة العسكرية عام 1954.

ولدى روسيا آلاف الدبابات المتروكة في مستودعات (وأحياناً في الهواء الطلق)، كإرث عسكري من الاتحاد السوفياتي، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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قالت الوزارة البريطانية إن هناك «احتمالاً واقعياً»، بتزويد الجيش بتلك الدبابات التي يبلغ عمرها 60 عاماً، خصوصاً جيش دبابات الحرس الأول [كتيبة دبابات تابعة للقوات البرية في الجيش الروسي]، والذي كان من المتوقع أن يتلقى الجيل الأحدث من دبابة القتال الرئيسية أرماتا من عام 2021.