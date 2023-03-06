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مقتل جندي غرقا وفقدان 5 آخرين في بيرو خلال فرارهم من متظاهرين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 08:27 صباحا
مقتل جندي غرقا وفقدان 5 آخرين في بيرو خلال فرارهم من متظاهرين
محتجون في مدينة خولياكا جنوب بيرو، 09 فبراير 2023، (ا ف ب)
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قضى جندي بيروفي غرقا وفُقد أثر خمسة آخرين، بعدما جرفتهم مياه نهر خلال محاولتهم الفرار من متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يهددونهم في منطقة بونو جنوب بيرو، وفق ما أعلن الجيش.

وقالت قيادة القوات المسلّحة في بيان الأحد، «بسبب الصعوبات وتدفّق النهر والهجوم بالحجارة وأشياء حادة أخرى من جانب مجموعة متظاهرين، جرف التيار ستة عناصر من دورية، ما أدى إلى مقتل العريف فرانس كاناثاس غرقا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابعت «إضافة إلى ذلك، فُقد أثر خمسة جنود» في مياه نهر «إلاف» الهائجة، مشيرة إلى أن محتجّين اعترضوا الدورية خلال توجّهها نحو مدينة جولي حيث أدت تظاهرات إلى إصابة 16 شخصًا على الأقل السبت، وهددوا الجنود وألقوا عليهم حجارة ومقاليع وأغراض أخرى.

وأوضحت قيادة القوات المسلحة أن في مواجهة ذلك «قررت الدورية سلوك طريق بديل يتضمن عبور نهر إيلاف لتجنّب المواجهة».

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وتغرق بيرو في أزمة سياسية واجتماعية خطرة اندلعت في السابع من ديسمبر عندما أُقيل الرئيس بيدرو كاستيو وسُجن وحلّت محله نائبته دينا بولوارتي.

ويُتّهم كاستيو البالغ 53 عامًا، بأنه حاول تنفيذ انقلاب عندما أراد حلّ البرلمان الذي كان يستعدّ لإقالته، حيث أدت إطاحته بعد 17 شهرًا من وصوله إلى الرئاسة، إلى تظاهرات عنيفة استمرّت شهرين وأسفرت عن 48 قتيلًا وأكثر من 600 جريح في مواجهات بين مناصريه وقوات الأمن.

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