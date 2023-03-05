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كوريا الشمالية تطالب الأمم المتحدة بوقف المناورات المشتركة بين واشنطن وسيول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 05:02 مساء
كوريا الشمالية تطالب الأمم المتحدة بوقف المناورات المشتركة بين واشنطن وسيول
شاشة عملاقة تنقل صور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. (أ ف ب)
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دعت بيونغ يانغ الأمم المتحدة إلى حض سيول وواشنطن على وقف مناوراتهما العسكرية المشتركة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم سون غيونغ في بيان نشرته الوكالة: «سيتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعوة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف تصريحاتهما الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة على الفور». واعتبر أن التوتر بلغ مستوى «خطيرًا جدًا» بسبب خطاب سيول وواشنطن ومناوراتهما، بحسب «يورو نيوز».

مناورة عسكرية مشتركة
يأتي البيان بعد أن أعلن مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون، الجمعة، مناورات عسكرية واسعة النطاق من 13 الى 23 مارس.

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وتقول واشنطن وسيول إن تدريباتهما دفاعية، لكن بيونغ يانغ تعتبرها بمثابة تدريبات على غزو أراضيها أو إطاحة نظامها. ونفذ الحليفان الجمعة مناورة جوية مشتركة شاركت بها قاذفة أميركية بعيدة المدى ومقاتلة كورية جنوبية.

«مرحلة حرجة جدًا ولا يمكن السيطرة عليها»
وحذر كيم سون غيونغ من أن «الأعمال غير المسؤولة» للحليفين لن تؤدي إلا إلى انتقال الوضع الإقليمي إلى «مرحلة حرجة جدًا ولا يمكن السيطرة عليها».

والسبت، حملت كوريا الشمالية واشنطن مسؤولية ما تعتبره انهيارًا للأنظمة الدولية لمراقبة التسلح وزعمت أن ترسانة بيونغ يانغ النووية هي «الأداة الأكثر أمانًا» لتحقيق توازن للقوى في المنطقة. وذكرت الوزارة أن «الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تتجاوز خط الخطر، وهذا أمر لا يمكن التسامح معه».

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