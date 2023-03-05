كييف: الجيش الروسي ما زال «يحاول» تطويق باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل القوات الروسية، جهودها لتطويق مدينة باخموت، التي تشكل رمزا ومركز الحرب في شرق أوكرانيا، كما أعلن الجيش الأوكراني الذي أكد في الوقت نفسه أنه صد هجمات جديدة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي، إنه جرى صد «أكثر من 130 هجوما معاديا»، خلال الساعات الـ24 الماضية، في عدد من قطاعات الجبهة، لا سيما في كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديوفكا، مضيفا أن «العدو يواصل محاولاته لتطويق مدينة باخموت»، دون أن تضيف أي تفاصيل، حسب «فرانس برس».

وأكد الناطق باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني، سيرغي تشيريفاتي، لشبكة «سي إن إن»، السبت، إن القرى الواقعة شمال وغرب باخموت تعرضت للهجوم. وكان قد صرح في وقت سابق أن الوضع في باخموت «صعب لكنه تحت السيطرة».

ومعركة باخموت المدينة الصناعية غير المتفق على أهميتها الاستراتيجية، مستمرة منذ الصيف، وقد أصبحت المدينة رمزا لأنها في قلب القتال بين الروس والأوكرانيين منذ أشهر.

وأكدت مجموعة فاغنر، شبه العسكرية المنتشرة على خط الجبهة في باخموت الجمعة، أنها «حاصرت عمليا» المدينة، ودعت الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى إصدار أوامر بسحب قواته منها.

- قائد مجموعة فاغنر الروسية: مدينة باخموت الأوكرانية «محاصرة عمليا»

واعترف معهد دراسات الحرب، وهو مجموعة من الخبراء الأميركيين، السبت بأن القوات الروسية استولت على مواقع في باخموت، قد تسمح لها بتجاوز بعض الدفاعات الأوكرانية، مضيفا أن «الروس قد يحاولون محاصرة القوات الأوكرانية في باخموت لكن القيادة الأوكرانية، أعطت إشارة بأنها تفضل الانسحاب بدلاً من المجازفة بتطويقها».

وفي دونيتسك، نشر جيش الانفصاليين الموالين لروسيا الذي يساعد القوات الروسية، الأحد تسجيل فيديو يظهر فيه كما يفترض، مقاتلو فاغنر في الضاحية الشمالية لباخموت، مؤكدا أنه استولى على محطة قطارات ستوبكي الصغيرة بشمال المدينة.

13 قتيلا في زابوريجيا

وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، السبت، مركز قيادة متقدما في أوكرانيا في منطقة «دونيتسك الجنوبية»، كما أعلنت الوزارة بدون تحديد الموقع بدقة أو تاريخ هذه الزيارة.

وتشمل منطقة العمليات قطاع بلدة فوغليدار، حيث شن الجيش الروسي هجمات في الأسابيع الأخيرة بدون نجاح كبير.

ورأى مركز أبحاث الحرب الأميركي أن هذه الزيارة «هدفها الواضح هو تقدير حجم الخسائر حول فوغليدار وإمكانية استمرار الهجوم في هذا الاتجاه».

وكشفت صور نشرها الجيش الروسي السبت أن شويغو حضر أيضًا اجتماعا مع كبار الضباط الروس المسؤولين عن الهجوم في أوكرانيا، بما في ذلك رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن إطلاق نار على مناطق سكنية في الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في الجانب الأوكراني.

وذكرت إدارة الطوارئ الأوكرانية في تقرير جديد، أن ضربة على مبنى سكني في زابوريجيا ليل الأربعاء الخميس، أسفرت عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل.

ودبلوماسيا، استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت في لفيف (غرب) رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، وقد أكدا أنهما يأملان في بدء المفاوضات هذا العام لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

الوضع في محطة زابوريجيا

وتحدث زيلينسكي السبت مجددا، عن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، بعد عام على سقوطها بأيدي القوات الروسية.

ودان الرئيس الأوكراني إبقاء المحطة وهي الأكبر في أوروبا، «رهينة»، داعياً الغرب إلى معاقبة الصناعة النووية الروسية.

وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، قال رئيس بلدية مدينة إنرغودار حيث يقع المصنع، إن المحطة الأخيرة قد أُغلقت وتحولت فعليًا إلى «قاعدة عسكرية»، تتمركز فيها القوات الروسية.

وفي مؤشر آخر إلى الدعم الغربي لكييف أعلن جو بايدن الجمعة عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وأدرجت واشنطن ذخيرة في هذه المساعدة، لا سيما نظام صواريخ هيمارس الذي استخدمته القوات الأوكرانية مع تأثير مدمر على القوات الروسية وخطوط النقل والإمداد.